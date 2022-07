Exclusiva con Luis Fernando Suárez: Clasificación con Costa Rica y su mensaje a Diego Vázquez y Honduras

No me atrevo a dar un diagnóstico. Ahí tendría que saber mucho más de lo que ha ocurrido en Honduras.

Un agradecimiento profundo por todo. Primero por haber confiado en mí y después por sentir el cariño de la gente. Cuando a mí me mencionan a Honduras o cuando me encuentro con algún hondureño conservo muy gratos recuerdos. Todos los recuerdos que tengo de Honduras son buenos. El vivirlo y el conocer a cada uno de los hondureños me parece que fue espectacular para mí.

En la eliminatoria usted se enfrentó a Honduras, ¿Cómo vio al equipo en relación al que usted dejó?

A mí me gustó lo que hizo o estaba haciendo Honduras. Me parece, o lo que lo yo miraba, es que los resultados no estaban acordes a como jugaba. Pero en mucho... Honduras estaba jugando bastante bien.

¿Qué sabe del nuevo técnico de Honduras, Diego Vázquez?

No mucho, pero lo que te puedo decir es que le deseo lo mejor, básicamente eso es lo que yo quiero, es mi mensaje que le vaya muy bien a Honduras, que le vaya bien a él (Diego Vázquez) y sobre a todo a Honduras.

¿Profe, nos podría brindar algún consejo para poder volver a una cita mundialista?

No, (dice en tono serio el profesor Luis Suárez) uno no puede dar consejos. Vuelvo y le digo que uno no puede ser tan atrevido de ponerse a dar consejos de lo que uno no conoce, pero lo único que le deseo es que le vaya bien a Honduras. Ese es mi mayor deseo y es lo único que quiero que Honduras donde esté jugando, en lo que sea... siempre voy a querer que tenga resultados positivos. Estar en un Mundial por culpa de Honduras obviamente eso me llena de mucha alegría y de estar siempre agradecido con todo lo que Honduras me dio.

¿Cuándo viene a Honduras?

Ojalá sea muy pronto. Muy pronto.

¿Cómo está su pasaporte hondureño... ya se le venció o lo va a renovar?

Ja, ja,ja. Todavía lo tengo vigente.