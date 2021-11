Messi sorprende: “Me encantaría volver al Barça para ayudar a que el club esté bien”

Lionel Messi, delantero argentino del PSG , causó revuelo este lunes al hablar detalles de su presente y futuro en el que no pasó por alto su etapa en el club de sus amores, el FC Barcelona.

En exclusiva con el Diario Sport, “La Pulga” reveló su deseo de volver al equipo culé ya que desea brindar su mano para el cuadro blaugrana, aunque señaló que de regresar sería para ocupar un cargo como dirigente.

“Siempre lo dije que me gustaría volver para ayudar al club en lo que pueda ser útil y ayudar a que esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera”, señaló el astro argentino.

Y añadió: “Si está la posibilidad, de me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo”.

Por otra parte, Lionel Messi expresó que sus primeros días tanto para él y su familia en Francia no han sido para nada fácil por el tema de la adaptación.

“Los malos momentos fueron al inicio, cuando todo fue de repente, venir para acá, estar mes y medio en el hotel y no es fácil hacerlo con los chicos, que ya habían empezado el colegio. Estábamos en el centro y esto hacía que el tráfico fuera inaguantable. Tardábamos una hora para el colegio y una hora para el entrenamiento. Los nenes que ya no aguantaban más de estar en el hotel. Esto fue difícil”, puntualizó.

“Al mismo tiempo intentábamos disfrutar de la experiencia, de la ciudad, de ir conociendo un poco todo hasta que nos venimos hay a la casa. Esto hico que todo fuera mejor”, dijo el considerado como mejor jugador en toda la historia del FC Barcelona.

“La Pulga” señaló que llegó al conjunto parisino con el máximo objetivo de conquistar la Liga de Campeones de Europa.

“Cuando me vine acá fue uno de los principales motivos. Como cuando dije en mi despedida, hasta el último momento que esté jugando voy a intentar de seguir ganando cosas. Cuando tome la decisión e venir al PSG fue uno de los motivos de esto porque tiene una gran plantilla, deseo de seguir creciendo como club, de ganar la Champions tras tantos años intentándolo. Por todo esto me decanté de venir acá y también son mis objetivos”, indicó de manera rotunda.

A Leo le consultaron sobre su relación con Mbappé, Neymar y el resto de cracks del París Saint Germain.

“La verdad que espectacular todo el vestuario. Me hizo las cosas muy fáciles. Con Ney tengo relación de hace tiempo, seguíamos hablando pese a no jugar juntos. Con Kylian al inicio fue raro porque no sabíamos si se quedaba o se iba. Él estaba con sus cosas. Por suerte nos vamos conociendo más, tanto dentro como fuera del campo. Nos llevamos espectacular. Hay un grupo bueno y sano en el vestuario. La verdad es que muy bien”.