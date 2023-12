Kenneth Almendares, el hondureño que quiere llegar a la NFL

Yo nací en Honduras, de chiquito me trajeron para acá, para mejores oportunidades como todo el mundo viene. De repente jugando fútbol me introdujeron al juego cuando estaba en la “high school” y la verdad era muy natural para meterla, siempre he tenido una pierna fuerte con potencia, entonces el primer juego que participé, en la primer patada la hice para ganar el juego. Después de eso, más así con conexiones logré llegar a la Universidad.

Tuve un coach que era amigo de uno de los coaches de la universidad donde estoy ahorita. Le dijo ‘tengo un pateador que es muy bueno’ porque no había fallado en la high school. Le dijeron, y el mismo coach se fue a presentar conmigo a la escuela, me habló, me conoció y me dijo visita la Universidad. Un sábado fui, chequeé cómo era la Universidad, si tenían lo que yo quería en lo que me quería graduar. Me fui allí por la forma en la que el coach y la gente era conmigo, son diferentes, te aceptan como persona.

¿En qué año buscaría entrar al draft?

Depende de cómo el siguiente año continúe, si pateo 20 o 25 patadas, depende cuántas falle. Es que de eso depende mi perfil, como pateador, es entre más alto es mejor. Como las lesiones, un año tuve y con cirugía incluso, ese año iba bien. Si no hubiese pasado todo eso, creo que ya hubiera optado, depende como termine este año. Este año pude haberme declarado (draft 2023), pero no. Voy a hacer un año más en la Universidad, en diciembre o depende.

En la NFL los pateadores son claves, es un gran objetivo la NFL y soñar con el Super Bowl...

Sí, claro, que mejor que estar en un Super Bowl y ganarlo, como sea. Como no sé si ha visto juegos, se puede fallar también. Uno dice ‘yo puedo hacer esto’, pero son diferentes escenarios.

¿Qué tal han sido los coaches todos estos años, por todo lo bueno?

Fíjese que a lo largo de mi carrera, he tenido ‘coaches’ que se han hecho cargo de mí, han cambiado mucho, cada año casi cambian. Al principio de mi temporada tuve muchos dilemas pero no por los entrenadores, sino porque los ‘coaches’ traían sus propios entrenadores y los escogían a ellos y al escogerlos empezaban a fallar y era a mitad de campaña, era más difícil tener un buen perfil. Pero siempre me han soportado, siempre me han cuidado para hacer lo mejor que yo pueda. Hablé con mi ‘coach’ y me dijo que de la forma que acabé el año y acabar al menos nominado a los mejores pateadores de la NCAA, con eso se hace para ir a la NFL.

¿Qué le dicen en su familia?

Fíjese que mi mamá no sé si sepa mucho sobre lo que yo hago, sé que sabe que yo pateo, pero no sé si sepa mucho lo que es. Cuando jugaba pelota (fútbol ‘soccer’) mi papá mucho me criticaba, que quería que lo hiciera de una forma o de otra, pero sobre el fútbol americano se apartan demasiado porque me tiran mucha presión, pero a mí me gusta la presión. ‘Cuando viene usted a los juegos, más ganas me dan de patear mejor’, le digo yo. Tratan de dejarme solo porque ven que en el equipo me dejan solo, nadie me quiere hablar, cuando hay una patada. Así les explican en Estados Unidos que al pateador no le hablés, no les digas nada, no presión para él. Pero la presión es como un honor digamos, tenerla, porque no mucha gente puede hacer.