Kendall Waston habla del polémico penal que Said sancionó a favor de México

Costa Rica se despidió de la Copa Oro 2023 luego de encajar un 2-0 ante México en los cuartos de final. El partido estuvo marcado por una jugada en la que el colegiado hondureño Said Martínez no amagó para señalar un penal a favor del ‘Tri’.

“Yo estoy consciente de que no lo empujé ni nada, fue una jugada normal en la que él (Henry Martín) ya se iba cayendo. Nos llamó la atención que el árbitro no quiso ir a revisar el VAR”, declaró el central tico.

Seguidamente, Waston asegura que en el vestuario no quisieron hablar del penal. “Nadie en el camerino tocó el tema, obviamente estábamos pensando en general, en ciertos movimientos, ciertas cosas, entonces no es algo como muy puntual”.

Para cerrar, el zaguero dijo que ya no podían hacer nada porque Said tenía muy clara la falta. “Ya él tomó su decisión, estaba seguro de eso y no había nada que hacer. Es difícil querer hacer algo y no poder”.

De esta forma, Costa Rica culmina su participación en la Copa Oro 2023 y ahora la Federación deberá evaluar el rendimiento de Luis Fernando Suárez para determinar si continúa o no en el banquillo.