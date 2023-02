¿Error de Karius? El gol de Rashford en la final de la Carabao Cup

El portero alemán Loris Sven Karius ha vuelto a disputar un partido como titular y ha sido protagonista en la final de la Carabao Cup entre Newcastle y Manchester United.

El arquero que fue conocido mundialmente por sus errores en la final de Champions League 2018 ante Real Madrid, regresó a una titularidad este domingo luego de 728 días.

Karius encajó dos goles en el primer tiempo en la Gran Final de la Copa de la Liga y en uno de los tantos ha recibido señalamientos ya que pudo haber hecho más.

Transcurrían 39 minutos de la primera tiempo, Rashford ingresó al área y sacó un zurdazo que se fue al fondo de las redes ante un Karius que se quedó sin reacción.

El alemán fue titular este día ya que Newcastle no podía contar con sus dos porteros: El primero es Nick Pope y no estuvo por haber sido expulsado en el último partido, mientras que el segundo es Martin Dubravka y ya estuvo a préstamo en los Diablos Rojos y disputó dos partidos de la Copa de la Liga (vs. Aston Villa y Burnley). Es por eso que no puede ser anotado en la planilla para la final.