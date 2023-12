Futbolista del Génesis cuenta el drama que vivió: le hicieron 27 puntos

Comayagua, Honduras.

El fútbol es un deporte que genera muchas adrenalinas, pero que también hay momentos de mucho dolor y tristeza cuando llegan las lesiones y te hacen perderte las instancias decisivas en los torneos. Juan Diego Lasso, futbolista de Génesis, es uno de los que hoy está viviendo una situación muy compleja, luego de sufrir una operación y perderse las fase de semifinales del Torneo Apertura 2023 ante el Olimpia. El futbolista colombiano habló con Diario La Prensa y recordó el duro impacto en su cabeza que sufrió con Yustin Arboleda en el duelo de la jornada 18 del presente certamen, situación que lo llevó a pasar por el quirófano. ”Fue un balón que disputamos arriba, él quiso cabecear para atrás y yo hacia adelante y me tocó la parte más grave a mí. Fue la parte de arriba de la ceja que me rajó el cráneo y me tocó de operación”, comenzó contando. Mientras recuerda que: “En la jugada yo cabecee y caí boca abajo al piso, luego entró el doctor: “me hundió la cabeza le dije yo”, luego me volteo y ellos se asombraron cuando vieron el hoyo”.

Pese a que Lasso nunca perdió el conocimiento en la jugada, los médicos entraron en pánico al ver su agujero en su cabeza. ”Luego el doctor dijo: “Hay que sacar a Lasso”, pero yo le dije que no, que no tenía nada, luego me preguntó si tenía dolor de cabeza, pero le dije que no, ni dolor de cabeza, tampoco mareos. “Si tienes alguna cosas nos avisas para sacarte Lasso”, me dijo el doctor”. El futbolista cafetero asegura que Reynaldo Tilguath no se enteró en ese momento de la gravedad del asunto y fue decisión propia de seguir en el partido y arriesgar su salud. ”El profe (Tilguath) estaba retirado, la falta fue al otro lado. Eso fue solo con los doctores. Fui yo el que me arriesgué, ellos me decía que me saliera, pero el futbolista es muy corajudo y gracias a Dios que no cabecee otro balón y que la situación no fuera más grave”.

DURO MOMENTO EN LA OPERACIÓN

Luego de concluido el partido, el futbolista debió ser tratado para poder pasar por el quirófano. “En la madrugada del domingo me operaron, yo ingresé a las 6:00 de la mañana y a las 8:00 pm me dieron de alta, ya no tenía mareo, me levanté y tampoco tenía dolor”.

Y revela que: “Puntos como tal me pusieron 13 por fuera y 14 por dentro. Fue algo muy fuerte”. Muy feliz tras haber salido de la operación, Juan Lasso se muestra agradecido con Dios por la evolución que ha tenido. ”Cero inflamación, cero mareos, ni dolor de cabeza. Yo no debo de salir de mi casa, pero no aguanto encerrado en cuatro paredes. Creo que la doctora hizo un muy buen trabajo”. Pero su proceso no será nada fácil. “El informe como tal dice que son dos meses, pero el médico del equipo me dice dos meses y medio a tres meses”.

LAMENTA PERDERSE EL PARTIDO ANTE OLIMPIA

Este jueves, el Génesis recibe al Olimpia en el partido de ida de las semifinales, duelo en el que no podrá estar, ya que las indicaciones médicas le prohíben salir de su casa. “Es bastante doloroso, sufrido, yo no podía ir al estadio, pero fui porque me picaban las piernas, yo no podía gritar, lo grité con los goles y sentí dolor, pero son cosas del fútbol. Espero volver más fuerte”.