Joseph Rosales comparte su deseo de enfrentar a Messi: “Estoy un poco nervioso, no es cualquier jugador”

Un sueño para muchos. Leo Messi es el gran atractivo para el duelo amistoso entre Argentina y Honduras . Lo admiraba por televisión y ahora lo tendrá frente a frente, un hecho que aún no se lo cree Joseph Rosales , integrante del Minnesota United de la MLS.

¿Qué representa para ti ser considerado en la Selección?

Agradecido con Dios por estar en la Selección, siempre he dicho que es un sueño poder representarla y estoy contento por ello.

¿En tu equipo estás siendo titular, Diego Vázquez debe darte la confianza?

El año pasado jugué seis partidos, pero fue por una lesión que venía trayendo, esta temporada he tenido más protagonismo, el profe ha confiado más en mí, me lo he ganado en los entrenamientos y en los partidos.

¿Enfrentar a Argentina qué significa?

Representa mucha responsabilidad ante una selección de Argentina que tiene jugadores como: Leo Messi, Rodrigo de Paul y otros de gran nombre. Yo solo los veía por tele y primeramente Dios los estaré enfrentando.

¿Lo soñaste alguna vez?

Claro que lo soñé en algún momento. Uno se prepara para estas cosas; cómo es Dios que nos bendice con estas cosas, hay que disfrutarlo que esto que pocas veces pasan.

¿Después de jugar en la Sub-23, es un sueño llegar al Minnesota y ahora en la Selección?

Es un sueño hecho realidad ya, yo estuve con el Bolillo Gómez, pero siempre estar en la Selección es un orgullo y la voy a representar a full.

¿Cuál es la sensación de enfrentar a Leo Messi?

Estoy un poco nervioso, es contra Messi, no cualquier jugador, pero trataré de hacer las cosas bien y hacer un buen partido.

¿Te tomarás fotos con estos jugadores?

Yo lo voy a hacer, son momentos que solo se viven una vez y eso queda en el recuerdo. No sólo yo lo he hecho, hay otros jugadores que también.

¿Pedirás intercambio de camisa?

Sí. Veníamos hablando con Arriaga que la camisa (Messi) todo mundo la va querer cambiar, lo voy a intentar sino buscar otro jugador.

¿Qué otras opción manejas?

La otra opción que tengo es posiblemente la de Leandro Paredes, un jugador más avanzado.

¿Deseas poder jugar ya contra Argentina?

Todo es paso a paso, ahora vamos a entrenar para ponernos a tono, terminar lo que el profe digo, pero estoy ansioso por enfrentar a la Selección de Argentina.

¿Cuándo se pierden los nervios?

Uno como persona y jugador siempre tiene nervios, pero en el momento del partido se va acomodando. Hay jugadores de Argentina que dicen que les da miedo marcar a Messi por no lesionarlo,

¿Le meterías el pie?

Hay que jugar bien y tampoco es que lo voy a lesionar. Son jugadores que se están preparando para llegar al Mundial y solo tenemos que hacer un gran papel, pero no lesionarlo.

Oliver Morazán lo lesionó en el último partido, ¿No te imaginas hacerlo tú?

No, no, no, ni quiera Dios, vamos a realizar las cosas bien, tratar de cuidarlo, pero jugando con actitud y sin mala intención.

¿Dónde estabas la última vez que Honduras enfrentó a Argentina?

En el 2016 estaba en Panamá, creo que estaba jugando mi primer torneo en reserva y tenía 15 años.

¿Cómo tomas el regreso de Najar?

Él tomó una decisión, dijo que no estaba bien físicamente, pero fue decisión de él, ahora está bien, está jugando y el profe Diego dijo que la Selección es de todos.

¿Qué te parece la decisión que tomó Keyrol Figueroa de jugar por Estados Unidos?

Es el hijo del capitán, me imagino que ellos hablaron en familia, tomaron su decisión y se les respeta. Uno no puede opinar en nada de eso, ellos tomaron su decisión.

¿Te sorprende?

Ellos tomaron la decisión, hablaron mucho y eso no se lleva de la noche a la mañana.