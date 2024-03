EN VIVO Atlético de Madrid vs Barcelona, hora, canal y dónde ver LaLiga

Horario del partido Atlético vs Barcelona

El trepidante encuentro liguero que protagonizarán colchoneros y azulgranas se podrá ver en Honduras por de la señal de ViX Premium por Tigo Sports y Sky Sports.

En España este partidazo será transmido a través de DAZN y Movistar Plus.

Si vives en Sudamérica se vivirá en vivo por ESPN y su plataforma streaming Star Plus.

Por último, si resides en México, el duelo lo pasarán Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.