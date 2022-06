‘La Tota‘ Medina confirma fichajes para Motagua, cómo es su relación con Troglio y lo que le ha gustado de Honduras

‘‘No fue materia fácil sabiendo el legado que dejó Diego. Era un extra, tenía que responder y estar a la altura de las exigencias, es doble desafío porque tenía que llegar con ideas nuevas y cosas diferentes, y para el jugador un cambio en tan poco tiempo era difícil. Como entrenador llegar a buscarle la línea de lo que se venía haciendo e implementar algo que yo necesitara, pero siempre he agradecido a los jugadores porque estuvieron a disposición desde el minuto uno. El jugador es el más inteligente y apelamos a su buena voluntad que fue la que nos llevó a tener este presente, fue un mérito de todos’’.

El entrenador argentino concedió una entrevista a Fredy Nuila para Tigo Sports, en la que reveló muchos detalles del Ciclón Azul como la posible opción de contar con el delantero hondureño Román Rubilio Castillo, quien no siguió en el Comunicaciones de Guatemala.

‘‘Los fichajes serían un volante por derecha, un centro delantero o un delantero de segunda línea. Veremos si nos da la posibilidad de buscar un centrocampista, que tenga más vocación ofensiva. Buscaremos eso. Pero va a depender de cómo nos manejemos en el mercado interno. Veremos si hace falta un fichaje desde afuera y si no, nos arriesgaremos con la cantidad de jugadores que tenemos en el plantel’’.

‘‘Yo se lo manifesté al plantel y luego a los directivos. Están prácticamente en un 80 o 90 por ciento. El que no ha renovado todavía es porque está negociando con los dirigentes’’.

‘‘Mañana (hoy) nos estamos presentando, hay algunos que no estarán porque necesitan descanso (seleccionados), esos muchachos tendrán unos días de descanso, después tendremos el plantel completo. Será uno o dos días antes que viajemos a Tela’’.

LO QUE LE HA GUSTADO DE HONDURAS

‘‘Desde que llegamos hemos sentido que es un país maravilloso, nos han acogido de una forma muy linda, hemos tenido un recibimiento muy grande y eso hace que en el día a día lo llevemos más fácil. Conocimos Roatán con la familia, los niños no se querían volver y me pedían un día más, pero teníamos que venir a Tegucigalpa y volver a empaparnos de fútbol. La pasamos lindo. Tendremos que seguir conociendo, ojalá que tengamos tiempo para llevar a cabo el gran recorrido de lo que significa conocer este hermoso país’’.

LO MÁS DIFÍCIL QUE VIVIÓ EN EL TORNEO PASADO

‘‘Tuvimos varios momentos de sobresalto, donde se nos complicaron las cosas. La final con el 2-0 abajo en el primer tiempo. Había que revertir algunas cosas para el segundo tiempo y no tener ningún sobresalto. Pero creo que lo más difícil fue que cada jugador se convenciera de que podíamos lograr esto. No fue para nada fácil, fue una tarea complicada en el día a día, pero con sabor lindo porque conseguimos la Copa 18 que no es poca cosa. Eso es la satisfacción más grande para un entrenador. Todo esto nos hizo ver que los momentos más difíciles los podemos resolver’’.

CON MÁS EXPERIENCIA EN EL TORNEO APERTURA 2022

‘‘Generalmente, siempre el rival a vencer es el último campeón. Tendremos que correr con esa responsabilidad más allá de que Motagua es Motagua. El club está por encima de todos. Vamos a ser 11 contra 11, saber que tenemos que preparar cada compromiso como corresponde, nos vamos a obligar más. Olimpia con Pedro Troglio lo avalan lo que ha logrado con el club. Real España va a querer, seguramente, su revancha después de todo lo que sucedió. Todos los equipos vamos a querer pelear, será un torneo que se va a ir equiparando para arriba. Vamos a buscar estar a la altura de cada desafío que tenga Motagua por delante’’.

SU RELACIÓN CON PEDRO TROGLIO

‘‘No (risas). Pedro ha llegado a estas horas, no he tenido la posibilidad de saludarlo, pero seguramente no faltará la oportunidad. Yo le daré un mate y que Pedro pague el asado (risas). Más allá de eso cada uno defenderá su trabajo, su postura y sus ideas. Como siempre digo: ojalá que en el fútbol gane el mejor y que el mejor seamos nosotros’’.