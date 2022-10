Héctor Vargas: “La otra vez que ganamos en el Morazán, nadie festejó”

Te das cuenta el respeto que se le tiene al Real España. Realmente me pone contento. Me falta ajustar unas piezas, ver cómo vienen los muchachos de la selección. Nosotros teníamos ocho partidos más que Marathón antes de este partido que era todo el torneo de Concacaf. Además, se tuvo que abrir el partido con un penal a favor de ellos. Vamos a preparar al equipo a la instancia final.

¿Qué análisis le deja estos partidos en el que Real España no ha podido ganar en la Liga?

¿Cómo toma el cumplimiento de los cuatro partidos de suspensión?

En lo personal de la suspensión, el otro día escuché en el partido en el que Olimpia perdió ante Potros, las mismas palabras que me pusieron en el acta a mí al director técnico del Olimpia, estando el cuarto árbitro a 20 centímetros. Las mismas palabras salieron. No los castigaron. Y a mí, el línea que estaba a 40 metros, supuestamente escuchó y después me dio cuatro partidos. Entonces te das cuenta que la justicia para algunos lamentablemente es así. Lo escuché, lo tengo grabado para tener constancia bien lo que dice el técnico de Olimpia, pero el castigo en ningún lado salió y en ningún lado lo insertaron.

¿La reprogramación del juego ante el Vida es una desventaja o ventaja?

Es una ventaja porque se recupera el plantel por las reprogramaciones ya que hay futbolistas con la selección. El otro día llegaron muy encima del juego que tuvimos en Concacaf. Algunos venían con cierta deficiencia física, el esfuerzo que hicieron con la selección y Concacaf lo sintieron. Entonces ahora me gusta más porque físicamente no van a trabajar, solo a viajar.

Tanto Getsel Montes, Jhow Benavídez y “Chapetilla” Mejía no se habían recuperado totalmente para el partido importante que teníamos. Incluso Franklin, desde que estoy aquí, ha tenido tres partidos con bajo rendimiento.

¿Veremos al Real España que compitió hasta el final en el torneo Clausura 2022?

Sin ninguna duda vamos a pelear por el campeonato. Depende de todo como lo quieran ver. Si lo metes cuarto de Centroamérica y entre en medio tenés un subcampeonato y te dan el equipo en último lugar, con tres puntos, mientras que el primero tenía como 11 o 12 puntos. De hecho, Real España tenía 30 años sin llegar a una instancia de semifinales de Concacaf que tu equipo no llegaba. Clasificamos de primero el año que viene. Todos esos logros son importantes y sería lindo coronarlo con un campeonato más. El campeonato siempre lo vamos a buscar estemos en la posición que estemos.

A nivel anímico, ¿cómo está el equipo?

Los jugadores están bien. De hecho, tengo cinco en la selección. Así que la parte anímica está bárbara. Venimos de jugar un torneo internacional en el que le ganamos al campeón de Costa Rica y al primer lugar. Si te das cuenta el torneo pasado el equipo fue muy dinámico. Por eso tuvo tantos partidos ganados. Por eso este descanso nos viene bien para recuperarlos.

¿Cómo analiza el posible desgaste físico que tendrá la selección en estos dos viajes para afrontar los partidos amistosos?

A nosotros nos gustaría tener contacto con el preparador físico de la selección. Nos encantaría, pero no lo tenemos ya que queremos saber qué hace. No nos comunicaron nada. Anteriormente, Costa Rica jugó contra una selección de Asia. La experiencia de Luis Fernando Suárez le ayudó a dosificar a los jugadores que llamó de la Liga Deportiva Alajuelense.