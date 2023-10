Haaland y su inesperada confesión: “Estoy empezando a cansarme...”

El motivo de estas declaraciones fue que Haaland recibió una ovación por parte de la afición chipriota, algo que no terminó de agradarle al futbolista del Manchester City.

Ese papel de ser famoso, según reveló el propio Haaland, es una situación que comienza a incomodarle. Parece que el gigante artillero no está del todo contento con eso.

“A veces es un poco estresante, estoy empezando a cansarme un poco de mi propio nombre”, admitió el noruego, que no tardó en matizar sus palabras. “Aprecio el apoyo, así que no me quejaré”.

Relacionado con el futuro de su seleccionado en las eliminatorias a la Euro, Haaland resaltó: “Fue una victoria importante y ahora tenemos que empezar a pensar en España. Todos dimos una buena pelea. Ahora sólo nos queda volver a casa, en Oslo, y prepararnos bien para el próximo partido”.