Gustavo Alfaro revela por qué “se escondieron” y deja contundente mensaje

¿A qué se debió ese espacio al no dar declaraciones ante los medios de prensa?

No, no tengo problemas, yo hablo cuando corresponde hablar, tampoco es sano estar hablando todos los días permanentemente, los espacios son para trabajar, para hablar, hablo con los jugadores cuando se tiene que hablar, pero con lo trascendente, si usted mira para atrás, mis conductas siempre son las mismas. Hace 31 que soy entrenador, he tenido trato cordial con la prensa de todo el mundo, son muy pocas las notas que doy, porque honestamente no es que no quiera darlas, porque digo “si le doy una nota a uno, tienen el derecho los otros”, considero que si le doy una nota a uno, tengo que dárselo a otro, es una cadena que no termina nunca. Me parece que hay que explicar las notas.

Yo les dije a ustedes que si querían tener espacio en algún momento conmigo, que no había problema. Pero ahora ustedes tampoco tuvieron la inquietud de venir a charlar, a recibirnos, en la conferencia ante El Salvador les dije, además no tengo nada que ocultar, entiendo cómo es esto, porque también trabajé en los medios. Trabajé cuatro años para una cadena de Colombia, pero hay veces que el silencio que uno está concentrado en lo que tiene que hacer, son pocos los espacios que tenemos para trabajar para aprovechar el tiempo al máximo de estar con los muchachos, son cuatro entrenamientos que tenemos, debemos preparar un equipo, estamos en proceso de trasmisión, estamos involucrados en esas circunstancias, cada uno tiene el derecho.

Entonces, estamos abocados a eso y yo de verdad no, cada uno tiene el derecho con sus opiniones, creo que son tiempos que a veces necesita el espacio, me interesa que me escuchen los jugadores, que hablemos, más allá de lo futbolístico, me genera mucho placer, ojalá ustedes pudieran ver esa devoción que los muchachos tienen en torno a la Selección. Les pido disculpa, nosotros sentimos que debemos tener esa distancia, mañana será un partido importante. En estos últimos ocho años, algunas nueve notas antes del Mundial.

No hubo conferencia de prensa, ¿por qué hizo a un lado los medios para dar la convocatoria?

Así lo hemos hecho siempre, ¿de qué sirve que haga conferencia para dar una lista? ¿De qué vamos a hablar? A veces cuando se expone tanto a los medios se hace un desgaste, hay políticas de comunicación, nosotros comunicamos. A mí cuando me dicen que tengo abrir a los medios, yo les abro, no hay problema, pero también hay políticas que se deben respetar, tenemos que respetar el trabajo de todo el mundo, así lo entendemos y nos adjuntamos al reglamento, lo que el reglamento nos pida, nosotros lo hacemos y de esa manera cumplimos con todos, es cuestión de órdenes. A lo mejor ustedes están acostumbrados a otras cosas, honestamente, en todas las partes del mundo lo he manejado de esta manera, siempre he respetado este trabajo de todos los periodistas.