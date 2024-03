La nueva cancha del Morazán está contaminada de hongos y no se podrá jugar en meses

"No nos gusta el trabajo de la empresa a la que se le adjudicó el cambio de césped, al llegar a Tegucigalpa voy a pedir una reunión de inmediato con el ingeniero supervisor, con los abogados de la institución para ver los términos del contrato", comenzó diciendo.

"Encontré mucho hongo, se ve a leguas que hay mucho hongo en este césped, encontramos mucha maleza, les decía a algunos, hay que estar cuidando este césped como en el estadio Nacional, trabajando día a día. Encontramos muchos pájaros y no andan paseando, andan en busca de algo, hay gusanos y no puede ser, esta es una cancha cara, es una inversión cara y hay que cuidarla", apuntó Mario Moncada .

"Según la supervisión que hicimos de media hora aproximadamente, encontramos en primer lugar que la grama que se sembró tiene 16 milímetros en comparación con los 70, 80 milímetros que tiene ya la grama, que ya parece zacate, no concuerda. Me pregunto dónde está la máquina que tendría que tener ya esta empresa para estar emparejando día con día esta inversión carísima", agregó Moncada .

Asimismo, se descarta que Real España y Marathón puedan jugar en el estadio Morazán en el presente Torneo Clausura 2024, pues se necesitarán al menos tres meses más para terminar con los trabajos.

"Aparte de esto han estado regando semillas, supuestamente van a germinar en tres semanas, pero en tres semanas puede nacer seis o siete milímetros hacia arriba, pero hacia abajo necesitamos 60 o 70 milímetros para que amarre con la puntada híbrida, entonces significa que la que sembraron ayer en tres semanas vamos a poder verla, pero vamos a necesitar tres meses para que se pueda jugar en ella", explicó.

"No hay marcos, no hay banderines, no han iniciado la instalación del césped sintético y el 30 de este mes finaliza el contrato con ellos. Estoy más que decepcionado, porque al igual que ustedes son un hombre del fútbol", dijo Moncada.