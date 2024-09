Erik Ten Hag le responde a Cristiano Ronaldo: “Él está lejos, en Arabia”

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, respondió a las críticas que vertió hacia él Cristiano Ronaldo y dijo que “está muy lejos de Mánchester”.

El portugués, que se marchó del Manchester United a finales de 2022 por discrepancias con el entrenador, aseguró en un podcast junto a Rio Ferdinand que un entrenador del United, refiriéndose a Ten Hag, no puede decir que no van a ganar la Premier o la Champions League.

“El Manchester United necesita reconstruir todo. El entrenador decía que no pueden competir para ganar la Premier y la Champions. Como entrenador del Manchester no puedes decir que no vas a luchar por ganar estas competiciones. Quizá no se tenga ese potencial, pero no puede decirlo. Vamos a intentarlo, hay que hacerlo. Eso debería decir”, apuntaba Ronaldo.