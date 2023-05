¿Por qué no juega? Edwin Rodríguez habla de su presente y de Luis Palma

“Sé lo que me ha costado, lo duro y difícil que lo he pasado”, comentó Edwin Rodríguez.

Hablando de la competencia, pues uno trabaja siempre para ser titular, quien decide al final es el profesor, lastimosamente es un jugador por posición, no pueden jugar los 25 futbolistas, pero creo que al final uno no se entrena para competir con el compañero, yo me entreno para competir conmigo mismo, yo me tengo que convencer de lo que soy capaz de hacer, yo me entreno para mí, siempre con mucha intensidad, con esfuerzo y todo. Obviamente uno quiere jugar de titular, pero el profesor es el que decide”.

“Hay de ambas creo, pero más de motivación, para nosotros es muy importante seguir ganando localmente, cuando Olimpia dejó de ganar por tres años se habló mucho que no ganaba y ahora que estamos ganando tenemos que seguir así, no quitarse de la mente el poder ganar y eso es lo que nos tiene que caracterizar como equipo, ser un club ganador y con una mentalidad ganadora”.

¿Mentalmente cómo te encuentras por no ser titular?

“Cuando vine me costó un poco, gracias a la ayuda, primero de Dios, de mis compañeros, creo que he venido haciendo las cosas bien últimamente, Y claro, al final uno se pone objetivos y en lo futbolístico cada jugador siempre tiene algo más que dar. Ahorita en estas instancias en donde se tiene que demostrar eso, ojalá podamos y se nos de la oportunidad de poder terminar bien el torneo, ya sea de titular o de cambio”.

¿Fracaso no ser campeón?

“Pues no sé la verdad, un jugador de la NBA dijo la otra vez que en el deporte el fracaso no existe, pero claramente para nosotros es una obligación ganar, porque te lo dije anteriormente, por el plantel y por la historia Olimpia siempre está caracterizado y la gente siempre te exige ganar, incluso los periodistas también, si no gana Olimpia son los primeros que salen ahí, pero creo que tenemos la capacidad para ganar y como tú dices, no podemos dar un paso en falso porque en estas instancia si fallas, pues te vas o si tienes una mala tarde, pues te despachan y quedas fuera del torneo, creo que para nosotros es importante mantener ese orden y hacer el trabajo que venimos haciendo en los últimos partidos”.

Luis Palma y su buen momento en Grecia

“Lo está haciendo muy bien, creo que en lo que estuve allá en Grecia siempre demostró que puede hacer lo que lo que está haciendo y pues para mí en lo personal es uno de los mejores, por los momentos, extranjeros que hay en el país y pues ojalá que se le pueda dar una mejor oportunidad de poder estar en un mejor equipo”.

Ser campeón tras lo vivido en Grecia

“Va a ser muy especial e importante para mí ganar, volver a retomar esa confianza. Quiero recuperar mi nivel al máximo porque se vienen cosas importantes con la Selección Nacional, creo que el próximo año inician las eliminatorias, quiero estar a mi máximo nivel para poder ser tomado en cuenta. Poder ganar este campeonato sería muy importante para mí porque sé lo que me ha costado, lo duro y difícil que lo he pasado, creo que para mi familia y la gente que ha estado ahí cerca, la gente que no sabe lo que uno ha pasado, las únicas personas que han estado ahí siempre es la familia, todo ese trabajo que he estado haciendo últimamente va dedicado a ellos”.