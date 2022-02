Diego Vázquez: el título que más disfrutó con Motagua, ofertas, ‘Rasquiña‘, el pelo largo y su apodo

La gente se cree que nosotros pensamos que ganamos por las cábalas, es algo fuera de contexto, no tiene nada de veracidad, las utilizamos para prepararnos para un evento positivo, puede ser una camisa, una pulsera, pero lógicamente no voy a ganar por eso. Tengo que trabajar y preparar un partido, analizar al rival, trabajar a mi equipo. Las cábalas me asocian con un evento importante, que las asocio con algo positivo, no tiene la trascendencia que le da la gente.

Lo empecé a hacer y ganamos, lo hice unas dos veces, apoye el pie derecho buscando ser positivo, que todo vaya bien, me empezó a gustar y ganamos, entonces lo seguí haciendo, a veces lo hago; otras veces no, tampoco es tan importante.

Desde que vine, la camiseta del Independiente de Mendoza era azul profundo, igual que la de Motagua, no lo sabía y al ver la camisa, me dije “aquí me quedo”, el mismo color del que vengo y ese día le ganamos 1-0 al Vida, con un gol del “Gato” Coello.

Me cuesta pensar en otro, la verdad que fue terrible y viendo las imágenes peor, se cruzó toda la cancha, encima con dos elementos, ni Jack Rodríguez, cuarto árbitro, Moncada y el otro árbitro no lo vieron, no sé si era un fantasma, me cuesta creerlo y si no lo vieron es un capo ‘Rasquiña‘.

Así como el fútbol te trajó a Honduras, te podría llevar a otros países. ¿Has pensado en eso?

He tenido ofertas de clubes de Centroamérica, alguna vez me equivoqué de jugador (al irse de Motagua), en ocasiones un poco más de dinero es menos en otras cosas, entonces en esta ocasión no las he aceptado, en el futuro no sé, puede ser.

¿Es cierto que odias la canción “Mambo #6” dedicada al club porque no te mencionan?

No para nada, me gusta porque me trae recuerdos, mencionan a mis amigos a Nimrod, Gustavo Fuentes, por más que no me incluyeron no tengo el ego tan grande, cuando la escucho me genera algo lindo.

¿Qué tal es la vida ahora que te has cortado el pelo y lo andas corto?

Un día lleve a Matías al colegio y ya en Argentina no se usaba el pelo largo, había pasado de moda, los padres de familia me quedaban viendo raro y con 41 años dije ya estuvo, ya me lo tengo que cortar y me fui a la barbería.

¿Te molesto en algún momento el apodo de la ‘Barbie‘?

Al principio cuando me decían “ay la Barbie” dudando de mi masculinidad me molestaba, después me acostumbre y de cualquier forma que me lo digan ya no.

De la forma más breve ¿qué significa Motagua para ti?

Grandísimo, buenísimo, mi vida.