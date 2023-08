Palomo Rodríguez sobre duelo ante Herediano: “Real España no está obligado”

Real España se jugará el miércoles la vida en la Copa Centroamericana de Concacaf cuando visiten al Herediano de Costa Rica en su segundo juego de la competencia internacional.

“Venimos bien después de un partido sufrido ante UPN. El triunfo de la pasada jornada nos dio un impulso anímico. Fue un partido que pudo determinar un antes y después en el equipo, vi muchas cosas buenas, el club no bajó los brazos y me sentí identificado con ellos. Podemos mejorar más, no hemos sido ni la sombra lo que eramos el torneo anterior”, dijo el entrenador Julio ‘Palomo’ Rodríguez previo al viaje a la capital tica.