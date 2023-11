Conmebol anuncia sede de la gran final de la Copa América 2024

Con un calendario repleto de eventos deportivos y de entretenimiento, como Jazz in the Gardens, conciertos y festivales, el Hard Rock Stadium también se ha convertido en sede destacada de acontecimientos internacionales como el Super Bowl LIV y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos e incluye 10 equipos de la Conmebol y 6 equipos invitados de la Concacaf. Este tradicional torneo es organizado por ambas confederaciones.

Los 6 equipos de Concacaf se clasificarán a través de la Concacaf Nations League 2023/24. Tras la conclusión de la Fase de Grupos, los campeones y subcampeones de grupo de la Liga A avanzaron a los Cuartos de Final, donde quedaron emparejados con los cuatro primeros clasificados de la Concacaf Nations: México vs Honduras, Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, Canadá vs Jamaica y Costa Rica vs Panamá.