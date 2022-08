El nombre de Clayvin Zúniga apenas se recuerda en la Liga Nacional de desde su debut hace más de 10 años con la camiseta del Real España.

Levantó un título con pocas apariciones como titular. Sin embargo, más tarde apareció siendo un goleador nato en El Salvador con clubes como Municipal Limeño y FAS, así como lo fue en su breve aventura por Churchill Brothers de la India.

Hoy está regreso y en su primera presentación con gol en el Marathón ante Real Sociedad, avizora una temporada de muchas anotaciones y éxito colectivo.

“Fue un partido muy bonito que para nosotros ha sido el más importante por ser el primero. Me sentí muy bien, la confianza del grupo y cuerpo técnico ha sido clave para que en poco tiempo con el grupo las cosas salgan bien, ese apoyo es importante”, relató Clayvin Zúniga en entrevista para Grupo OPSA.

¿Apuesta de goles?

“Más que un reto es un reto es un compromiso personal, con la institución porque ellos han depositado su confianza en mí, tengo que trabajar fuerte. El equipo cuenta con competencia en la ofensiva y eso hace que cada día sigas creciendo”, puntualizó el ariete.

Luego de seis años como foráneo, Zúniga detalló que regresó al torneo local por su familia y que rechazó una oferta de Asia para quedarse.

“Hace como 11 años jugué en Real España y este retorno se preveía desde hace días, ya había tenido la oportunidad que algunos equipos se fijaran en mí, ahorita decidí regresar, espero y deseo que las cosas se den en una forma provechosa para seguir creciendo”, soltó.

Y agregó: “Mi familia, desde hace un par de años han deseado que regrese a la liga. Tenía opciones de irme a Asia, pero tomé la decisión de quedarme por ellos porque no compartía con la familia desde el 2016 más de dos semanas continua. La oferta del club fue buena y eso me motivó a quedarme”.

Sobre su experiencia en el extranjero, asegura que “he aprendido mucho de mis compañeros que he tenido en mi carrera que me han ayudado a crecer; es importante aprender de cada cultura y nacionalidades, eso te nutre y yo he sabido sacar provecho”.

Finalmente, el nuevo bombardero de los verdolagas de 31 años, reveló que su apuesta por regresar al país viene seducida por un cupo en la selección nacional de Diego Vázquez, a la que espera ser convocado.

“Es importante para mí y quisiera que se diera. Estaría contento de tener una oportunidad en la selección de Honduras, pero por ahora estoy enfocado en mi equipo que me ha dado la oportunidad”, cerró.