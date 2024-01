César Samudio habla de sus sueños en el 2024 con Marathón

Marathón no duerme el sueño de los justos, no. Las lecciones del torneo anterior fueron aprendidas y con dolor por lo que ven al frente con la convicción que la final y un título deben llegar sí o sí. Todos los discursos en casa verdolaga tienen el mismo tono, acá no es permitido pensar en volver a fracasar en su intento por volver a ser campeones.