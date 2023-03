“Caguama” no viajará a EUA con UPN por lo que hizo anteriormente

¿Qué pasó? El “Caguama” no podrá ir a Estados Unidos, pues el delantero catracho no tiene VISA y no hubo chance para poder hacer los respectivos trámites.

Hay que recordar que el “Caguama” nos confesó en una entrevista para Diario LA PRENSA que estuvo en la cárcel de migración tras irse de manera ilegal a Estados Unidos.

“Sí, me había ido para Estados Unidos. Viendo la situación que estaba muy dura aquí en Honduras, decidí emprender ese camino de irme para Estados Unidos. Tenía 22 años, mi mamá no supo cuando yo arranqué, solo cuando estaba en Guatemala. Me fui por sorpresa porque si le decía no me iba a dejar. Recuerdo que estuvimos en el desierto un día y medio con un tío, nos quedamos botados y tuvimos que esperar a los de Border Patrol para que nos detuvieran. Yo había firmado deportación para venirme para Honduras, pero me quedé en Estados Unidos, pude lograr asilo político, pero igual la vida allá es dura, mucha gente piensa que es bonito estar allá. Estuve un año”, comentó.