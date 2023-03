¿A quién apoyará? Olimpista revela su amor por el Atlas de México

Hay muchas historias conmovedoras y algunas que no se pueden creer. Así como la historia del aficionado del Olimpia, Kevin Madrid, quien llegó junto a su esposa María Fernanda Aguilera al aeropuerto Ramón Villeda Morales para recibir al club de sus amores, el Atlas de México.

Madrid y Aguilera fueron a recibir con entusiasmo y alegría a los ‘Zorros’ para lograr sacarse fotos con algunos de los jugadores y que le firmaran una camisa del equipo Rojinegro, que juega este miércoles contra Olimpia por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

¿De dónde viene ese cariño hacia el Atlas?

Siempre me ha gustado el fútbol mexicano, lo he visto bastante. Y me he quedado con el Atlas. Y cuando llegó Carlo Costly mi fanatismo creció más por el Atlas. -Del mismo modo, ambos agregaron que sueñan con visitar alguna vez en su historia el Estadio Jalisco de Guadalajara.