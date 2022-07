Argelio Sabillón fue uno de los árbitros más destacados del fútbol hondureño y esta tarde reapareció luego de 20 años para impartir justicia en el partido de leyendas que disputaron Marathón y Olimpia en San Pedro Sula.

Sabillón se retiró del arbitraje en 2002 y desde entonces se dedicó a su familia en su natal Santa Barbara. Allá emprendió una vida de negocios y es recordado por dirigir 12 finales de Liga Nacional y participar en cinco Eliminatorias Mundialistas y Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Vuelve a pitar después de tanto tiempo

‘‘Darle gracias a Dios por esta magnífica oportunidad de estar en este majestuoso estadio (Yankel Rosenthal), no había tenido la oportunidad de estar. Yo me retiré del arbitraje en 2002, y ya con 20 años de estar fuera de las canchas, pero le doy gracias a Dios porque todavía me toman en cuenta, me recuerdan por esas cosas buenas, y aquí estamos al servicio de otra esta niñez que tanto lo necesita; así que esperando que la gente asista al estadio para que los pequeños reciban el beneficio y puedan prosperar en el fútbol.

Recuerda exactamente desde cuándo no pitaba un partido

‘‘Hace 20 años, pero he participado en muchos Rotagoles, partidos a beneficio de muchas aldeas y pueblos. Rolin Peña me dijo que era un árbitro para las leyendas de Honduras y pues aquí estamos para colaborar con ellos’’

.Said ahora destaca en el arbitraje hondureño y estará en el Mundial de Qatar

‘‘Said tiene muy buenas condiciones, lastimosamente aquí en Honduras le ha ido muy mal, recuerde la presión acá, no es lo mismo dirigir en nuestros estadios como a nivel internacional, uno se suelta más y el desempeño de él ha sido excelente en el exterior. Le deseamos lo mejor, es un orgullo para Honduras que Said nos esté representado en un Mundial por primera vez, recuerde que nosotros estuvimos a punto de ir a mundiales, pero no lo logramos y gracias a Dios él se preparó intelectualmente porque esa es parte fundamental’’.

¿Cómo ve a Said Martínez?

‘‘Física y psicológicamente lo veo muy preparado, yo espero que no vaya a quitar los pies de la tierra, que no vaya a ver al amigo de mala forma porque eso lo debilita, entre más triunfos tiene uno, más humilde debe ser la persona. Creo que vamos a tener en Saíd Martínez una buena representación’’.

¿Por qué considera que Said ha logrado estar en Qatar 2022?

‘‘Por la preparación. Recuerde que él ya es un académico, aparte de eso nosotros llegamos a los torneos internacionales, recuerde que yo estuve en cuatro o cinco Copas de Oro, dirigí en casi todo el Mundo y cuando llegábamos a estos torneos que representaban la clasificación, nos encontrábamos con médicos, ingenieros, abogados... El grado académico influía mucho para eso, a aparte, los idiomas, que él maneja muy bien el inglés, se preparó con anticipación antes de ir a esos torneos y eso le ayudó bastante; aparte, es una buena persona, ese comportamiento es fundamental, la disciplina que él muestra en cada juego’’.

¿Qué diferencia a Said de los demás árbitros?

‘‘Recuerde que antes el árbitro era el carpintero, albañil, quien cortaba la grama, el jardinero, ahora eso ha mejorado grandemente. Hay que felicitar a la Comisión de Arbitraje porque ha hecho grandes esfuerzos. Cuando yo fui presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje durante seis años, estuvimos en esa lucha, hicimos casi 150 árbitros, pero tratamos de meter las 17 reglas del fútbol a la Universidad para que salieran licenciados en arbitraje, pero no se me escuchó y eso era parte fundamental para subir un grado académico al árbitro’’.