Nájar respalda a Troglio tras expulsión y deja mensaje previo al clásico

El sabor tras empatar en casa: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero lo importante es que no perdimos el partido, hay que seguir en la lucha".

Las pocas opciones de gol: "Creo que tuvimos varias oportunidades, como pueden ver tuvimos más oportunidades de meter el gol, creo que solo fue una vez que dispararon al marco, en la defensa estamos bien, pero son partidos que no se dan los goles, hay que seguir trabajando".

Troglio se fue con bronca: "Son momentos que siempre pasan en el fútbol. A veces le pasa a uno como jugador, son cosas que pasan, debemos olvidarlo y enfocarnos en el partido que se viene".

Las bajas de Carlos Pineda y Pedro Troglio en el clásico: "Todos los jugadores que tenemos están preparados para tomar la oportunidad que se les brinde, van a hacer falta y el que va a estar ahí tiene que venir y poder ayudar al equipo. Con el profesor es importante tenerlo ahí, pasó lo que pasó, pero no va a tener la oportunidad de estar ahí, nosotros tenemos que seguir de la misma manera".

¿Se está cuidando el invicto? "Todos queremos ganar, seguir sumando es importante, el invicto es importante tenerlo, no perder es bonito, pero en el fútbol hay veces que se pierde y se gana. Al final del día es más importante el título".

¿Te cala en la mente el invicto? "La verdad que no, simplemente me enfoco en el partido, uno como jugador no quiere perder, uno va a perder, tiene que aceptar la realidad, en el fútbol todo puede pasar, nos enfocamos en los resultados y tratar de no perder los partidos".