“Vinicius habría ido al Barça, porque es culé; en el Madrid ni le conocían”

Y agregó: “Vinicius se fue al Madrid porque eligieron sus agentes. Llevábamos tres años trabajando el fichaje y sus agentes nos traicionaron. Vinicius me dijo que era culé. Lloró con el 6-1 del Barça al PSG. Me lo dijo él, no lo sé por otros”.

Además recalcó: “Lo de Vinicius es un tema de traición. Rodrygo estaba atado, pero decidió no entrar. Con Vinicius estuvimos hablando, pero cuando nos traicionó fuimos a por Rodrygo”.

“Para mí Rodrygo es más completo que Vinicius. Fuimos a Santos a negociar por él, no cerramos el acuerdo y llegó el Madrid con mucha más fuerza económica. Su padre me decía que si lo arreglaba entre el Santos y el Barcelona, Rodrygo se iría al FC Barcelona por menos dinero”, comentó.