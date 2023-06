“Si tienes a Messi, los demás están un pasito por detrás, hasta Mbappé”

Y es que, Ander Herrera ex del conjunto parisino está pasando unos días en Argentina tras finalizar la temporada con el Athletic Club de Bilbao y fue entrevistado por TyC Sports sobre la relación que tuvo con el astro argentino.

“Como compañero, Messi superó mis expectativas. Yo lo admiraba mucho como futbolista, y luego como compañero y como persona todavía lo admiro más. No tuvo nunca un mal gesto con nadie”, confesó al famoso medio.

Asimismo, mencionó que el campeón del mundo está por un paso adelante, incluso de la estrella de Francia y del PSG, Kylian Mbappé.

“Si tienes a Leo, todos los demás están un pasito por detrás, hasta Mbappé. A Leo no le hace falta hablar para ser respetado. ¿Cómo voy a levantar la voz si Leo no lo hace? Es mentira que había una división con Mbappé. No entiendo por qué el periodismo para ensalzar a uno, hay que matar al otro”, dijo.

Por otra parte, también se refirió al nuevo destino de Lionel Messi tras confirmarse su salida del PSG y luego de que él anunciara su decisión de ir al Inter Miami de la MLS.