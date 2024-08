Ancelotti deja mensaje para Mbappé y Vinicius: “Hay que ser responsables”

“Carleto” dedicó elogios al brasileño Endrick tras su debut oficial con gol en el Santiago Bernabéu, y admitió que “tiene un potencial muy grande”, con mayores elogios para el uruguayo Fede Valverde, del que dijo “es insustituible por su calidad, su fuerza y su inteligencia”.

“Endrick tiene muy buena pinta, un potencial muy grande. En la situación del gol ha mostrado todas sus cualidades. Es muy rápido, buen control, potente en el golpeo, es su cualidad. Es un delantero centro de área porque en espacios reducidos es muy peligroso”, dijo en rueda de prensa.

“Valverde sigue progresando, muestra mucha más personalidad y responsabilidad para el equipo. Para mí no es difícil decir que es un jugador que no se puede reemplazar en esta plantilla, es insustituible por su calidad, su fuerza y su inteligencia. Es una suerte tenerlo y creo que Kroos cuando ha dejado el club, ha elegido el jugador perfecto. No digo en calidad, si no por cualidad para reemplazarlo”, añadió.

El tanto que rompió el partido ante el Real Valladolid, un gran golpeo de falta de Fede Valverde, era una petición que le hacía Ancelotti. “Ahora en el fútbol marcar de falta directa es mucho más complicado y Valverde tiene un golpeo que tenemos que aprovechar. Desde hoy no le tengo que forzar porque obviamente él tiene que tirar”.