Agustín Auzmendi: El tatuaje de Messi, la dura historia de su hermano y el jugador que más le ha sorprendido en Honduras

Si me llegó, me mandaron un par de fotos, pero la verdad no le di importancia, es más, me había tocado jugar con Marathón y Real España y le había marcado goles a los dos, son cosas que la gente puede decir y uno no tiene que darle importancia y estar enfocado en lo que pasa adentro del campo.

No he comido mucha comida hondureña, solo algunas y la verdad que muy rico.

La gente me demuestra un cariño enorme, eso me pone muy contento, eso lo hace muy feliz a uno, que las personas te muestren tanto cariño.

¿Has probado algo que no te ha gustado?

No, porque tampoco pruebo algo que sé que no me va a gustar. Con la alimentación soy muy estricto, durante la semana trato de no comer nada de lo que no es la dieta y bueno, después de un partido o en mi día libre me doy un gustito.

¿Tú cocinas?

Yo cocino en casa. No soy tan bueno, normal diría, cocino comida simple.

¿Con quién te llevas más en el grupo?

Me llevo más con Santi (Santiago Molina) y con Mati (Matías Quinteros) que son argentinos, pero bueno, con todos. Con Ovidio me llevó muy bien.

¿Te ves muchos años jugando en el fútbol hondureño? Sé que tienes el deseo de jugar en primera división de Argentina. Aquí a los goleadores los fichan los otros clubes.

Sí, acá en Honduras estoy muy cómodo, estoy muy contento, me ha gustado. Después obviamente se verá con el tiempo. Si vos me preguntás si me quiero quedar unos años jugando en Honduras yo te digo que sí.

¿Qué concepto te has formado del fútbol hondureño?

Que en la mayoría de los equipos hay jugadores con muy buen pie, con buena técnica. Después que es muy duro, es muy físico, es muy fuerte.

¿Qué defectos tiene Agustín Auzmendi? La gente no conoce ese lado tuyo.

Un montón, muchísimos, soy muy calentón, no me gusta perder en nada. No sé qué otro te puede decir, pero ese es el peor.