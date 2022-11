Un minuto después el portero ucraniano no pudo evitar ya el tanto. En un robo de balón que recibió Nkunku que encontró otra vez a Timo Werner. Trubin lo detuvo pero el atacante francés, atento al rechace, envió la pelota a la red.

No había noticias del Shakhtar que no comenzó a estirarse hasta el minuto veinte. Amenazaba pero no culminaba. Werner, lesionado, fue sustituido por el sueco Emil Forsberg. El escandinavo pudo hacer el segundo pero Anatoli Trubin apareció de nuevo. Fue el portero mejor de su equipo.

El marcador, solo un gol en contra, fue la mejor noticia para el equipo del croata Igor Jovicevic, que encajó el segundo cinco minutos después de la reanudación. Un centro desde la derecha de Mohamed Simakan llevó el balón a David Raum, que lo bombeó de cabeza. En el segundo palo esperaba el portugués Andre Silva, que no falló.

El choque se rompió del todo con el conjunto local entregado, resignado a su suerte. A la hora de partido llegó el tercero. En un contraataque tras un robo de la pelota que llevó la bola a Nkunku. El francés asistió perfecto al húngaro Dominik Szoboslai, que se plantó solo ante Trubin, le regateó y anotó a puerta vacía.

Pero el mejor gol fue el de Dani Olmo. Acababa de salir al campo el español en el lugar de Szoboslai. Tardó un minuto en ver puerta. Fue en el 68 en una jugada que arrancó en un balón parado lateral. Kevin Kampl se lo dejó y Olmo, desde el costado, ejecutó una parábola que tocó en el defensa Valeriy Bondar, imposible para el portero local.