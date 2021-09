'Tato' García responde sobre rumores de que Kervin Arriaga fue separado del Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador del Marathón, Martín 'Tato' García, se mostró satisfecho por el triunfo (2-0) conseguido contra el Real Estelí en la ida de los octavos de final de la Liga Concacaf.

García valora la ventaja para el partido de vuelta y no haber encajado gol. "Es importante haber ganado, haber conseguido dos goles, pero mucho más importante es el cero en el arco, en esta clase de partidos que son de 180 minutos, una de las cosas importantes y en la que se hizo mucho hincapié era lo de mantener el cero en el arco y se logró, se generaron varias ocasiones de gol, contento con el grupo, seguimos en la pelea, vamos a darle vuelta a la página y a recuperar a los muchachos, el sábado tenemos un partido muy complicado por el torneo local", dijo.

NADA SENTENCIADO

Pese a los dos goles de ventaja, el técnico uruguayo considera que todavía el boleto a cuartos de final no esta sentenciado. El juego de vuelta será el próximo miércoles.

"No sellamos nada, vuelvo a repetir, esta es una serie de 180 minutos, vamos ganando 2-0 y tenemos que jugar 90 o 95 minutos más, tenemos que ser inteligente, vamos a jugar en cancha sintética como pasó ante Diriangén, ellos están acostumbrados a jugar en este tipo de terrenos, es un gran rival, de mucho respeto, hasta con 10 jugadores tuvieron la pelota, la cuidan, tiene buen juego interno, con paredes cortas, jugadores muy interesantes, pero ahora vamos a descansar y estoy contento con los muchachos, venimos de una seguidilla de partidos muy desgastante tanto en lo físico como en lo psicológico", comentó.

CASO KERVIN ARRIAGA

'Tato' García fue consultado por el rumor que ha circulado en las últimas sobre el caso de Kervin Arriaga. En las redes sociales se comenta que el futbolista habría sido separado del club y el estratega respondió en la conferencia de pren

"Se desmiente totalmente lo que se está diciendo, de que Kervin queda afuera del equipo, no es verdad, es falso, nosotros este jueves por la mañana vamos a tener una charla con Kervin, ahora estaba en el vestuario, vino a acompañar a sus compañeros y me pone contento, fue una buena actitud y la quiero destacar, por ahí en los partidos anteriores no lo habíamos visto y bueno, rescatar eso, vino, saludó a los compañeros, saludó al cuerpo técnico, eso me pone feliz", finalizó el charrúa.