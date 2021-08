Los millones que aceptaría el PSG del Real Madrid por Mbappé, según Le Parisien

París, Francia.

El París Saint-Germain aceptaría un traspaso de su estrella Kylian Mbappé por 220 millones de euros, 60 más de los ya ofrecidos por el Real Madrid, informó este miércoles el periódico francés Le Parisien.

Según el diario, esta cantidad amortiguaría los 35 millones que el PSG tiene que desembolsar al Mónaco, club anterior de Mbappé. Esta cláusula se acciona en caso de renovación del joven prodigio o venta. La entidad parisina ya pagó 145 millones por el delantero francés.

El director deportivo del PSG, el brasileño Leonardo, aclaró este mismo miércoles que la oferta del Real Madrid era insuficiente, teniendo en cuenta, alegó, lo pagado en 2017 por el jugador de Bondy.

Leonardo aludía en sus cuentas a los 145 ya pagados más los 35 millones acordados con el Mónaco. “Consideramos que la oferta no es suficiente. No voy a confirmar cifras pero es sobre los 160 millones. Es menos de lo que pagamos por él, pero esto va más allá de eso. Sino la forma en que se ha hecho, irrespetuosa”, ha dicho en una entrevista concedida a cuatro medios, entre ellos diario Marca.

El directivo no descartó la salida de atacante campeón del mundo con Francia -actualmente de 22 años-, pero avisó que sería “bajo las condiciones” que imponga el club de la capital francesa.

No obstante, asumió que no se puede retener a un jugador que quiere marcharse. “Si quiere irse, se va, pero con nuestras condiciones como cualquier otro jugador. No podemos cambiar el plan a una semana del cierre del mercado. Si un jugador se quiere ir, se va, pero bajo nuestras condiciones”, insistó.

El contrato de Mbappé con el PSG acaba en junio de 2022 y podría comprometerse gratis con otro club en cuatro meses.