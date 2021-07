Abogado de Héctor Vargas: “Legalmente, Marathón lleva todas las de perder”

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón llevaría todas las de perder en el polémico caso de la rescisión del contrato Héctor Vargas, así lo ha dado a conocer el apoderado legal del entrenador argentino, Josué Misael Vallejo, asegurando que el club verdolaga ha incumplido en dicho proceso.

El abogado de Vargas brindó unas declaraciones al programa 'Visión Deportiva', conducido por el periodista Manfredo Reyes en el canal 45TV de La Ceiba. Vallejo habló largo y tendido del tema.

“En primera instancia el Club Marathón no pudo acreditar en ningún momento que ellos han notificado algún tipo de rescisión con el profesor Vargas, han incumplido totalmente el procedimiento y han querido violentar todos los procesos legales que están establecidos ante ley, como es el reglamento sobre el estatuto de la transferencia de jugadores de FIFA, el reglamento mismo del Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF) y todas las disposiciones o normas del país, incluyendo las normas laborales que en los estatutos de la Federación menciona que en caso de no estar en las leyes del fútbol se abocará a las leyes nacionales. Incluso ellos ni siquiera han cumpliendo eso ya que no tienen reglamento interno debidamente registrado, no cumplen con las disposiciones establecidas en el estatuto de transferencia de jugadores ni de la FIFA”, comenzó explicando Vallejo.

Y prosiguió: “El proceso estamos esperando que se realicen unas inspecciones por parte del TNAF a todas las partes, hemos solicitado que se realicen ciertas inspecciones y verificación de las audiencias que se han evacuado ya, las mismas que están debidamente grabadas y que deben constar lo que han manifestado tanto el apoderado legal del Marathón, que es el señor Inocente Deras, el abogado Roque Pascua y mi persona y todo lo que se ha manejado durante las audiencias”.

“Ha quedando constancia de que nosotros hemos acreditado que el profesor Vargas en ningún momento le han rescindido su contrato como lo establece la ley, por lo tanto han violentado todo el procedimiento y las normas legales establecidas. La ley del estatuto del jugador establece en el artículo 3 que la manera de rescindir los contratos es: por llegar a su finalización del contrato y por mutuo acuerdo. No existe otra manera, no existe la rescisión unilateral de los contratos”, agregó.

¿PUEDE MARATHÓN INSCRIBIR A 'TATO' GARCÍA?

Una de las interrogantes de este caso es si el Marathón puede registrar al uruguayo Martín 'Tato' García como entrenador del conjunto esmeralda, luego de ser anunciado como su nuevo técnico tras el despido de Vargas.

“El artículo 59 del estatuto del reglamento TNAF dice que si un técnico, en este caso el profesor Vargas no ha presentado una solicitud de rescisión de contrato, le da la facultad en el párrafo segundo de poder inscribir a un técnico y que se puede seguir en la transacción del juicio, pero es a requerimiento del técnico, no del club. Aquí malinterpretan la ley o le dan la otra interpretación a conveniencia de x o y equipo o persona. Las modificaciones que han surgido en el estatuto del jugador son a beneficio de los entrenadores y jugadores, se vuelve más justo. ¿Quién determina qué puede ser una conducta abusiva? ¿El que le estén debiendo dos meses de salario podrá ser una conducta abusiva? En todos los países de mundo existen directivos de equipos que quieren levantar la copa sin haber aportado ni un cinco, el profesor Vargas en ningún momento ha mencionado nombres de equipos, ni patrocinadores ni de gente que esté relacionado con equipos, es un comentario normal”, detalló Vallejo.

“Se les olvida que el profesor Vargas jugó en Estudiantes, tiene un gran currículum, en Honduras de repente no lo conocen y como técnico también. Que él tenga su personalidad y sea de esa manera pues hasta la biblia dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero no tienen ningún argumento para justificar alguna causa”, añadió.

LA POLÉMICA QUE DETONÓ TODO

El abogado se pronunció sobre la demanda que el Marathón interpuso contra Héctor Vargas por supuesta violación al Código de Ética en una de las cláusulas donde no le permitiría hablar sobre información confidencial o declaraciones polémicas en medios que dañen el honor de la institución o sus directivos.

Y es que Vargas realizó varias confesiones y se llevó de encuentro al presidente del equipo sampedrano Orinson Amaya, revelando las precarias condiciones económicas del club y las exigencias que pedía para el nuevo campeonato donde no estaba dispuesto a arriesgar su prestigio con planteles limitados.

Una semana después, el estratega sudamericano habría revelado información confidencial en temas de contratos dando a conocer salarios de futbolistas, específicamente del colombiano Yustin Arboleda asegurando que ganaba más que él y eso le incomodaba.

“Ellos presentaron una demanda ante el TNAF de rescisión de contrato, cuando debieron hablar directamente con el profesor Vargas. Ellos en ningún momento han notificado de una rescisión, no tienen ningún reglamento interno, no han notificado ninguna sanción por haber dado una declaración, no tienen como justificar la rescisión del contrato”.

“El caso del profesor Vargas es sustentable y es correcto el derecho que él tiene de que se le pague su contrato y los daños y prejuicios que acarrea el hecho de rescindir un contrato de esta manera”.

LÍO PARA EL MARATHÓN

¿Ósea que Marathón lleva todas las de perder? se le preguntó al abogado. “Legalmente claro que sí”, respondió de manera contundente.

“Ellos interponen una demanda ante el TNAF, que no lo deben hacer porque previo a eso debieron agotar la instancia administrativa directamente con el profesor Vargas y no lo hicieron. Ellos quieren notificar una rescisión el 10 de julio cuando nos hemos reunidos el 28 de junio para tratar de hacer un arreglo directo, ellos le llaman diligencia previa a una rescisión de un contrato. Cómo es que nos reunimos el 28, levantamos un acta notarial en la sede del Club Marathón con testigos y luego quieren notificar una rescisión el 10 de julio con fecha 20 de junio, no concuerda. Y han presentado la demanda en el TNAF el 23 de junio”, dio a conocer Vallejo.

El Marathón “tiene que cumplir lo que dice la ley”, espetó.

“Él (Vargas) es un residente legal en Honduras, por ende tiene todos los derechos de los demás. Si no estaríamos hablando que el fútbol ahora está legalizado en una ley mordasa en la cual los entrenadores no podrían hablar. ¿Quién es el vocero oficial del Marathón? Yo he visto que tienen una página oficial en la cual publicaron el 15 de mayo que el profesor Vargas estaba ratificado como técnico”, finalizó.