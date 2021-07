Porfirio Betancourt, la leyenda que Honduras llora

San Pedro Sula, Honduras.

Una leyenda nacional ha fallecido y nos dice adiós. El llanto, la tristeza, el luto y el dolor han vuelto. Nos deja Porfirio Armando Betancourt, la gloria del fútbol hondureño que nos representó en el Mundial de España 82 con la Selección de Honduras. El exfutbolista perdió la batalla contra el COVID-19.

Cuando todo Honduras elevaba plegarias porque 'El Cañón' saliera bien librado de la guerra contra el virus, llegó la fatal noticia que murió en un hospital de San Pedro Sula. El exjugador del Marathón tenía más de un mes de estar luchando por su vida, pero al final el coronavirus lo venció. La Lima lo vio nacer el 10 de octubre de 1957 y San Pedro Sula fue testigo de su muerte el miércoles 28 de julio de 2021.

Betancourt deja este mundo a los 63 años de edad, se presentó a buscar asistencia médica 12 días después de haber adquirido el virus, presentaba una neumonía muy grave y lamentablemente reaccionar tarde jugó en su contra.

Porfirio Betancourt en una visita que hizo a Diario La Prensa en 2007.

Nos deja un tipazo, un caballero, un hombre culto que se diferenciaba por mucho al comportamiento del futbolista tradicional. Un intelectual que tuvo la oportunidad de educarse académicamente en Estados Unidos donde inició su carrera como futbolista. “Estamos muy tristes, lamentablemente nos deja un gran amigo, un hermano. Betancourt deja un vacío, era un gran hombre, una gran persona, un ser humano de calidad”, dijo conmovido Jaime Villegas, exmundialista de España 82.

Es el octavo exmundialista del 82 que nos deja, antes murieron Luis Cruz, Domingo Droumont, Javier Toledo, Celso Güity, Roberto Bailey, Roberto el “Macho” Figueroa y el técnico Chelato Uclés.

Betancourt en una gráfica histórica compartiendo con los exmundialistas de España 82.

Betancourt, considerado uno de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol hondureño, se dedicaba a su finca en la que cultivaba bananos y hortalizas. También tenía maquinaria pesada que alquilaba para abrir y construir calles. Sin embargo, el último año la vida lo había tratado fatal, con las tormentas Eta y Iota de 2020 perdió casi todo su patrimonio.

SU CARRERA

Tuvo sus inicios como jugador en la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Ahí lo descubrió Chelato Uclés por recomendación del directivo españolista Miguel Canahuati y lo convocó a la Selección. Marathón tuvo el privilegio de tenerlo poco tiempo en sus filas, pero su clase la puso al servicio de la Bicolor con la que asistió al Mundial Juvenil de Túnez 77 y al Mundial mayor de España 82 donde fue titular los tres partidos contra España, Irlanda del Norte y Yugoslavia.

Betancourt debutó en la Liga Nacional con el Marathón y ahí mismo se retiro.

Era un portento físico de casi dos metros de estatura, tenía un regate endiablado, una gran lectura de juego y un fuerte remate que lo llevó a ganarse el apodo del Cañón Betancourt.

En el Mundial del 82 impresionó al técnico del Racing de Estrasburgo de la primera división de Francia donde jugó y se codeó con figuras mundiales como Alain Giresse y Jean Tigana. Quedó en la historia al ser el primer futbolista hondureño en jugar en ese país europeo.

Porfirio Betancourt en el debut del Mundial de 1982 contra el anfitrión España, disputando el balón con el defensa español Miguel Tendillo.

Tras su aventura en la Liga francesa fue contratado por el equipo Logroñés de España. Luego decidió su retiro con apenas 28 años de edad. “Yo nunca soñé con jugar un Mundial, pero se me dio, lo insólito es que salté de un equipo de una universidad”, contaba 'El Cañón'.

Siempre agradecía a su padre por haberle heredado la calidad futbolística. “Pero mi papá no quería que yo fuera futbolista, él jugó en la época dorada del Sula de La Lima y en la Selección. Solo me fue a ver jugar una vez a la Liga Mayor y me dijo que no lo siguiera haciendo porque yo era muy bueno y me iban a golpear. Al año siguiente mi papá murió en un accidente en una avioneta, volaba por hobby”, recordaba.

Porfirio Armando Betancourt en la foto del partido contra Irlanda en el Mundial de España 82.

Una de las anécdotas que disfrutaba contar es que en una ocasión los directivos del Real España y Marathón fueron a la casa a buscarlo para contratarlo, pero el papá salió enfadado a decirles que no molestaran porque él lo que quería es que su hijo estudiara. “Mi papá pensaba que no tenía futuro”.

Era opinión popular que su familia tenía mucho dinero, pero él siempre lo negó. “Esa es una mentira, vivimos bien, pero sin riquezas. Mi papá fue trabajador de la Tela toda la vida, éramos además productores de banano con mi abuelo y algunos tíos”.

Betancourt vistiendo la camiseta del Racing de Estrasburgo de la Liga francesa.

Lo que sí presumía era su vida de estudiante. “Fui aplicado y responsable, no me la tiro de genio, pero fui el mejor cuando nos graduamos en la universidad”.

TENÍA ESPOSA ACTUALMENTE

Se casó tres veces y producto de esas relaciones matrimoniales procreó a cuatro hijos. “No fui un mujeriego, pero se dieron esas situaciones amorosas. Nunca me imaginé que iba a pasar por tres hogares”, declaraba.

El exfutbolista limeño siempre andaba una sonrisa dibujada en su rostro.

Se describía como un hombre feliz y una casualidad de la vida, pero tenía paz haciendo lo que disfrutaba sin hacerle daño a nadie y sin interferir en la vida de los demás.

Sus sueños de educar bien a sus hijos y hacer algo más por sacar adelante al país los dejó a media, la muerte lo sorprendió. Descansa en paz, Cañón inmortal. Gracias por defender la patria, gracias por tu ejemplo, por dejar huella, que el cielo se abra y Dios te reciba con los brazos abiertos.

Porfirio Armando Betancourt estuvo presente en el showbol que trajó Diego Maradona al estadio Olímpico de San Pedro Sula, donde enfrentó a ex mundialistas de España 1982 y jugadores de Real España.

TRAYECTORIA

1977-1978: Porfirio Betancourt jugó en Marathón y en el Mundial Juvenil de Túnez.

1979-1981: El hondureño participó en la Universidad de Indiana de los Estados Unidos.

1982-1985: Jugó con la Selección Nacional de Honduras. Participó en España 82.

1982-1984: Betancourt fue protagonista en el Racing de Estrasburgo de Francia.

1984-1985: El exdelantero hondureño militó en el St. Louis Steamers (fútbol sala).

1985-1986: El catracho fue a jugar al Logroñés de España.

1987-1988: Porfirio Armando militó en el Kansas City Comets universitario de EUA.

1988: El jugador regresó al Marathón donde se retiró a los 28 años.