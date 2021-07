Alberth Elis revela ofertas de cuatro países de Europa: “Sé que estoy en los ojos de varios equipos”

San Pedro Sula, Honduras.

Alberth Elis está comprometido y motivado, busca tener con la Selección de Honduras una destacada participación en la Copa Oro 2021. Esto puede marcar una pauta final debido al interés de clubes desde Portugal, Inglaterra, Rusia y Francia que buscan fichar al atacante del Boavista.

Está concentrado con la Bicolor luego de ser operado el pasado 11 de junio tras una lesión en el menisco de cuerno posterior del lado derecho de la rodilla izquierda.

¿Cómo va la recuperación?

Ya llevo una semana, he ido mejorando día a día y se han aumentado los trabajos en los entrenos poco a poco. Todo ha salido de la mejor manera y este lunes ya espero entrenar junto con todo el equipo al 100%.

¿Llegará en óptimas condiciones físicas y futbolísticas a la Copa Oro?

Sí, para eso he estado trabajando, para llegar al 100%. Todo marcha muy bien, falta poco tiempo y debemos ponernos a tope, primeramente Dios así pueda ser, llegar al 100%.

Decidió jugar la Copa Oro y no estar con la Sub-23, y la vio como una ilusión, ¿por qué?

Creo que la Copa Oro es el segundo torneo de selecciones más importante para nosotros después del Mundial. Esta es la Selección Mayor y quiero estar aquí pensando que viene septiembre, el mes de la eliminatoria, y eso será importante para unirnos y llegar en la mejor forma para la eliminatoria.

LA COPA ORO

¿Cuál es el objetivo de Honduras en la Copa Oro?

Siempre que uno va a este tipo de torneos se va con el pensamiento de ganarlos, pero sabemos que no es fácil. Los rivales también se preparan, hay que ir partido a partido. La mentalidad siempre debe ser ganar, para eso se entrena, para eso hemos trabajado bastante fuerte. Hay que estar físicamente bien porque se jugará cada tres días. El grupo de jugadores se encuentra muy bien, nos sentimos motivados al 100% y con ganas de hacer las cosas bien en la Copa Oro.

Alberth Elis entrenó con la Sub-23 y la Selección Mayor en las últimas dos semanas.

En la pasada Copa Oro no salió como se esperaba, no se pasó de la fase de grupos, ¿se toman este torneo como una revancha?

Nos dejó un gran aprendizaje esa Copa Oro a los que fuimos que va a ser importante en esta Copa Oro. No podemos confiarnos de los rivales. Volveremos a jugar en Houston, que es una ciudad que es bastante caliente. Sabemos que este torneo no será fácil, pero estamos muy bien y vamos motivados porque tenemos un gran equipo y podemos hacer bien las cosas.

¿Por jugar en Houston cree que obtendrán ese buen ambiente por el paso de usted, Maynor Figueroa y Boniek García?

En Houston hay muchos hondureños y siempre quieren ver jugar a su Selección. La afición hondureña siempre se identifica con la Selección juegue donde juegue, y considero que esta no será la excepción. Muchos aficionados vendrán a apoyarnos partido a partido y esperamos llegar hasta la final.

La Liga de Naciones dejó una buena imagen para Honduras, ¿qué presentará la Selección para la Copa Oro?

Igual, es un proceso que se ha venido haciendo, trabajando con el profe, tratando de hacer lo que él nos pide y tratamos de perfeccionar todo eso. Se ha visto una mejoría en los últimos partidos y debemos mejorar para lo que se viene porque prácticamente estos serán nuestros últimos partidos para encarar la eliminatoria, y el equipo debe ir mostrando mejoría. Entre más partidos tenemos más nos iremos conociendo, y tener más clara la idea del profesor.

CRÍTICAS A 'CHOCO' Y JERRY

No estará el Choco Lozano, pero sí Jerry Bengtson, ¿este llamado cómo lo analiza?

Todos conocemos a Jerry en la Selección y ha dejado muchos goles. Sabemos que tiene gran nivel, es un goleador. Si juega Quioto, Muma o cualquiera, todos estamos haciendo las cosas bien y todos intentaremos hacerlo bien.

¿Cómo ve los cuestionamiento hacia Choco Lozano y Jerry Bengtson?

Cuando uno es futbolista se tiene que acostumbrar a este tipo de cosas. Cuando sale todo bien te van a querer, y cuando salen mal debes saber que habrá críticas. No le veo nada malo, uno de futbolista debe estar enfocado en lo que quiere. No te puedes quedar con una buena o mala actuación en un partido porque de inmediato viene el otro juego, otra revancha.

¿Honduras entra en la lista de ser favorito a la Copa Oro?

Todos sabemos que México y Estados Unidos son los favoritos del área, se vio en la Liga de Naciones. Se hicieron dos buenos partidos frente a México y Estados Unidos, somos 11 contra 11. No importa quién sea el favorito, saldremos a ganar. Honduras se está preparando para eso, sin importar el rival saldremos a ganar.

¿Sería bueno para Honduras ganar la Copa Oro previo al inicio de la eliminatoria?

Claro, uno siempre quiere ser campeón donde sea. Estamos motivados, tenemos hambre de triunfo, queremos hacer las cosas bien, pero esto no es de decir, hay que estar listos y preparados, debemos ir partido a partido. No puedes pensar en una final cuando ni siquiera tienes disputado el primer partido. Estamos trabajando para eso; la mentalidad del equipo es hacer un excelente torneo.

Granada, Panamá y Catar, ¿qué opina de estos adversarios?

Ya me tocó jugar dos Copa Oro y yo más que nadie te puede decir que no te puedes confiar de ningún rival. Cada partido será importantísimo, buscar ganar. Nadie nos va a regalar nada, debemos buscar los partidos.

Elis no ha anotado en las Copa Oro, tiene 11 goles con la Selección de Honduras.

¿La lesión le afectó en lo emocional?

Gracias a Dios todo ha salido muy bien, ya se cumplieron tres semanas desde la operación. He realizado muchos trabajos, todo ha salido como se esperaba y no hay complicaciones, espero seguir así para llegar a la Copa Oro.

¿En lo individual qué expectativas tiene?

Cada día siempre trato de mejorar, de estar al 100%. Nada es fácil. Me gusta estar preparado para seguir creciendo como jugador.

ELIMINATORIA MUNDIALISTA

¿Cuál es el análisis de la eliminatoria rumbo al mundial de Catar 2022?

Sabemos que este año será bastante duro, hay que ir por etapa. Primero Copa Oro, luego la eliminatoria en septiembre, que se jugarán tres partidos y no será fácil. Debemos estar al 100% porque en seis meses se conocerá quiénes van al mundial de Catar 2022.

Su carrera es exitosa, ha disputado mundiales juveniles y una olimpiada, solo falta el Mundial para ser más cotizado...

Sin duda, es el sueño de todo futbolista, estuvimos cerca de ir a Rusia 2018, por ello vamos por esa clasificación a Catar 2022. La Selección va mejorando, queremos estar en gran nivel y sacar puntos en la eliminatoria, que es lo que se necesita para ir al Mundial.

La Panterita demostró notable mejoría en los entrenos.

Canadá, El Salvador y Estados Unidos son los rivales en septiembre, ¿cuántos puntos cree que Honduras logrará?

La verdad que hay que ir partido a partido, hay que jugarlos y ganarlos. Lo que sea al final lo importante es sacar la mayor cantidad de puntos.

¿Ve a Honduras en Catar?

Claro que sí, es la mentalidad, es el objetivo que estaremos en Catar. Hay momentos difíciles y lo importante será mantenernos juntos, todos queremos ir a Catar.

OFERTAS POR ÉL

¿Regresará a Boavista ante tantas ofertas en la mesa desde Inglaterra, Francia y Rusia?

Uno como jugador quiere más, quiero seguir creciendo. Espero que se dé una oportunidad de escalar, eso he buscado desde que llegué a Portugal. Hice una temporada muy regular, ahora a esperar que llegue la oportunidad y estar preparado. Si la oportunidad llega la voy a aprovechar.

¿Costó adaptarse al fútbol europeo?

Fue una etapa difícil, me costó un poco, me lesioné y tuve covid-19, luego conocí la liga, los rivales y mi nivel fue en aumento, eso me ayudó.

Alberth Elis está tasado en 10 millones de euros por el Boavista.

¿Es concreto que el Porto lo quiere?

Han hablado, mi representante ha hablado con varios clubes, yo tengo contrato con Boavista y mientras nada sea oficial seguiré con Boavista.

¿Se siente halagado de que muchos clubes lo busquen?

Claro, a uno como jugador cuando hablan, llegan rumores, te da la pauta de que vas por buen camino. Sé que estoy en los ojos de varios equipos y lo importante es estar preparado por si llega el momento y mostrar el buen nivel.

¿Se siente listo para dar el salto?

Uno trabaja para eso, para una gran oportunidad, espero que llegue. Siempre me he preparado; si llego a salir de mi equipo a otro estaré preparado para mi siguiente reto.

¿Qué espera de la Sub-23 en Tokio?

Ellos tienen una muy buena Selección, lo demostraron en el Preolímpico, lo importante es que crean en su capacidad. Espero que puedan traer una medalla, que sería de mucha felicidad.