David Faitelson tilda de “torneo de basura” la Copa Oro y protagoniza un rifirrafe con 'MisterChip'

¡Guerra verbal en ESPN! David Faitelson ha vuelto ser fiel a su estilo luego de desprestigiar la Copa Oro de la Concacaf llamándola “torneo de basura” y ha recibido una respuesta contundente de Alexis Martín-Tamayo, mejor conocido como MisterChip.

El polémico periodista mexicano mandó un par de mensajes en su cuenta de Twitter para hablar de la Copa Oro que arranca el 10 de julio y finaliza el 1 de agosto.

“La Copa Oro es lo que es: un evento inservible, sin nivel futbolístico y con la única capacidad de servir a los intereses comerciales-televisivos del fútbol mexicano…”, empezó diciendo Faitelson.

“La Copa de Oro que no tiene "oro". Finalmente, los “clientes” están ahí, el aficionado mexicano en Estados Unidos, deseoso de encontrar un nexo con sus raíces y su cultura, es engañado”, comentó.

“Se engancha al fútbol y a la selección y consume, consume y vuelve a consumir, aunque lo que le ofrezcan sea (con todo respeto) un “torneo de basura” (no de oro)”, disparó Faitelson, denigrando la competición.

David Faitelson recibió cientos de comentarios y entre ellos la respuesta de 'MisterChip', periodista, comentarista deportivo y experto en datos y cifras español. Lleva sus números a millones de usuarios y trabaja en ESPN, Onda Cero y Diario AS.

“David, tienes una tendencia enfermiza a que prácticamente todo lo que rodea al fútbol de tu región te parezca una mierda. Quizá elegiste mal tu profesión, lo cual sería una auténtica lástima porque tienes un trabajo privilegiado que merece un poco más de entusiasmo por tu parte”, le contestó el español al mexicano.

Pero la cosa no quedó ahí. Faitelson no se cortó y le respondió. “Estimado Mr. Chip: La “tendencia enfermiza” a la que te refieres puede que sea una consecuencia del temor a convertirme en un “porrista” (cosa que tú conoces muy bien). Y que, por cierto, yo pensaba que no existía en España, pero que, según veo, me equivoque...”.

“Por otra parte, si elegí mal mi profesión, no es tu problema. Tú sigue ofreciéndonos tus muy notables estadísticas y datos. Y cuando quieras clases de periodismo, tienes mi teléfono”, agregó´ Faitelson.

No es la primera vez que David Faitelson protagoniza una pelea verbal en las redes sociales. El periodista mexicano tiene un historia de episodios polémicos.