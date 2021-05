Luis Suárez le deja dardo al Barcelona y revela dónde le gustaría retirarse

Madrid, España

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez, aseguró que llegar al conjunto rojiblanco fue para él "un desafío a nivel individual" después de que en su último año en el Barcelona dijeran que "no estaba para competir por cosas importantes", unas "críticas" que le hicieron "seguir demostrando".

"El último año recibí críticas y decían que no estaba para competir por cosas importantes, o que en el Barcelona no podía competir a alto nivel. Y eso te genera un desafío a nivel individual que hace que, al llegar al Atlético, uno quiera seguir demostrando que por algo está en la élite del fútbol, que por algo he estado muchísimos años demostrando la clase de jugador que soy", aseguró el delantero uruguayo en declaraciones al 'Club del Deportista'.

"Cambiar el Barcelona por el Atlético es un paso del cual no me arrepiento para nada; al contrario, porque cuando se cierra una puerta se abren siete más grandes y te dan la bienvenida y con muchísimo cariño", explicó Suárez.

El delantero rojiblanco podría proclamarse campeón de LaLiga Santander este domingo si ganan al Osasuna y el Real Madrid no gana al Athletic de Bilbao, un título que celebrarían en un Wanda Metropolitano sin espectadores.

"El estadio es impresionante. Se extraña muchísimo el calor de la gente, el ambiente, jugar con el estadio lleno y a favor, porque lo he sufrido en contra... También que mis hijos, mi familia, disfruten de lo que es este campo lleno sería espectacular", admitió el ariete.

Del conjunto rojiblanco consideró que es "una gran familia" en la que están "todos al mismo nivel" y "nadie se cree más que nadie". "Tienen esa competitividad interna que genera que el grupo esté tan unido", añadió.

Uruguay y retiro

Con la selección de Uruguay, Luis Suárez se puso como objetivo jugar el Mundial de Catar 2022.

"Mi deseo es poder jugar el Mundial de Catar y ya después uno debe darse cuenta de que le llega la hora. Primero por edad y luego por la gente joven que viene detrás, que tengan la posibilidad. Llegado el momento, uno tomará la decisión apropiada, aunque asumir eso le cuesta mucho a un jugador, pero lo llevo trabajando mucho tiempo",indicó.

Además, Suárez confirmó que hay un país, fuera de Europa, en el que le encantaría jugar, pero que no sabe si tendrá tiempo para darse el gusto de hacerlo antes de colgar los botines. Ese lugar sería Estados Unidos, pero el tiempo pasa y no sabe si podrá lograrlo.

“Hace dos años, cuando jugaba en el Barcelona, te hubiera dicho que allí. Pero después se van dando circunstancias. Y ahora que estoy aquí y estoy feliz, te planteas jugar un par de años más, seguir demostrando. Y después, llegado el momento, te llega otra opción y tienes que tomar decisiones. En realidad, es difícil. Me gustaría tener la experiencia de poder jugar en Estados Unidos, pero nunca se sabe”, concluyó.