Adebayor y su intento de quitarse la vida a los 16 años: 'Tenía todo listo para hacerlo'

Emmanuel Adebayor, exfutbolista del Real Madrid, Arsenal, Manchester City o Tottenham, reveló vivencias en una entrevista con el Daily Mail (diario británico) en la que relata que estuvo a punto de suicidarse a los 16 años de edad cuando llegó a Francia para buscar ser profesional.

El exseleccionado y capitán de Togo, con la que disputó la Copa del Mundo de 2006, contó la enorme presión a la que su propia familia lo sometía cuando apenas era un futbolista en formación.

Esto, se indica en la entrevista por el africano, debido a la imperante pobreza de los suyos y el deseo porque Adebayor obtuviese un contrato profesional que les permitiera salir de la situación.

"En el Metz ganaba 3.000 libras al mes. Mi familia pidió una casa que valía como medio millón. El club estaba harto de mí por mi comportamiento. Recuerdo sentarme en mi cama una noche y pensar '¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie está feliz conmigo, así que ¿Qué sentido tiene vivir?", explicó.

"Había una farmacia debajo de mi piso. Compré paquetes y paquetes de pastillas. No me las querían vender, pero dije que era para una acción benéfica en Togo. Lo preparé todo, bebí mucho agua y estaba listo. Entonces llamé a mi amigo", agregó.

"Me dijo que no me precipitara, que tenía muchas cosas por las que vivir, que tenía potencial para cambiar África", finalizó.

TUMULTUOSA TRAYECTORIA

El portentoso delantero (1,92 m) brilló en su etapa con el Arsenal en Premier League, entre 2006 y 2009 (62 goles), antes de pasar por una suma millonaria al Manchester City, en el que su nivel decayó, pero José Mourinho, entonces entrenador del Real Madrid, pidió la cesión del togolés en 2010.

En el Metz, en 2001, Adebayor cumplió el sueño de ser profesional; en 2003 pasó al Mónaco, en el que se convirtió en un goleador que cautivó en Europa, previo a llegar al Arsenal.

En Madrid, el delantero no pasó malos momentos: marcó en 8 ocasiones (22 partidos) y cumplió cada vez que fue requerido. En la 'Casa Blanca', Adebayor alzó el único título de su carrera (Copa del Rey 2011).

Sobre el ocaso de su trayectoria -y última experiencia en las canchas-, ya con 37 años, con Olimpia de Paraguay, al cual inusitadamente llegó en 2020 y con el que solo disputó algunos encuentros, debutó en Copa Libertadores con una expulsión tras una patada a la altura de la cabeza contra un rival.

Algunos minutos bastaron para que el togolés impregnara su marca en el fútbol sudamericano, aunque su efímero paso será recordado solo por esto y no por goles.

Conflictivo, polémico y controversial, Adebayor nunca abandonó sus actitudes de joven; celebró en la cara de los aficionados del Arsenal un gol que marcó con la camisa del Tottenham, enconado rival de los 'Gunners'.