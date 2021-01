Orlando Ponce arremete contra Diego Vázquez por las salidas de Emilio Izaguirre y los Crisanto

Tegucigalpa, Honduras.

Las últimas horas están siendo muy turbias en el Motagua. Las salidas de Wilmer Crisanto, Félix Crisanto y Emilio Izaguirre no han gustado en la afición azul, sumado a eso la marcha de Román Rubilio Castillo al Royal Pari FC de Bolivia.

Tras quedar fuera de la final del Torneo Clausura 2020-2021 días atrás, el entrenador argentino Diego Vázquez ha empezado a pasar la escoba en la plantilla, dando de baja a los mencionados futbolistas.

Vázquez ha sido muy cuestionado y uno de los más críticos con el técnico sudamericano es el periodista deportivo Orlando Ponce Morazán, comentarista en Televicentro. Arremetió contra 'La Barbie' en su cuenta de Twitter.

"Emilio no se merece esto del Motagua ni del técnico egocéntrico y paranoico que tiene el azul. Todo lo que este jugador le ha dado al equipo con su rendimiento y más de 50 millones de lempiras que recibieron por su traspaso al Celtic", ha dicho sobre la salida del lateral izquierdo, quien se fue molesto del equipo motagüense.

Ponce Morazán siguió con sus críticas para Diego. "Se está destruyendo el Motagua con el depredador y dictador que tienen como entrenador . Se va Emilio y los Crisanto, Wilmer y Felix, y Rubilio se marcha al Royal Pari de Bolivia. El argentino como que manda más que los directivos".

El polémico comentarista de TVC también le mandó un mensaje al delantero Román Rubilio Castillo, que tendrá su cuarta experiencia en el extranjero tras militar en el Correcaminos de México, Deportivo Saprissa de Costa Rica y CD Tondela de Portugal.

"Esta es su gran oportunidad Rubilio, no la desaproveche. El Royal Pari no es de los grandes en Bolivia, yo que sigo cualquier cantidad de ligas. He visto varios centroamericanos en los grandes: Bolívar, The Strongest y Jorge Wilsterman. El campeón actual es Always Ready".

Ponce también reveló que "con información de fuente directa conocimos que el Tondela recibió propuestas del Alianza (de El Salvador), de Alajuelense y del mismo Motagua, pero que se decidieron por Royal Pari ya que este equipo pagará completamente el sueldo de Rubilio".