No aseguró su continuidad y se pronunció sobe la eliminación: Las palabras de Diego Vázquez

Tegucigalpa, Honduras

Diego Vázquez, entrenador del Motagua, dio la cara y reconoció que el Olimpia es justo finalista luego de que los azules quedaron sin jugar la Gran Final del Torneo Apertura 2020 de la Liga Nacional.

Pese a que el estratega argentino tiene un año y medio más de contrato con el cuadro azul, el director técnico del equipo capitalino no se quiso pronunciar sobre su futuro en el banquillo.

Las palabras de Diego Vázquez

Eliminación ante Olimpia

"Jugamos la final y le sacamos seis puntos a Marathón, no podemos ganar siempre, pierde hasta el Bayern Múnich, aceptó que hoy nos faltaron ideas, pero la serie la perdimos en el primer juego´´.



El empate sin goles



´´Fue un partido típico de final, tuvimos la agresividad que nos faltó en el primer duelo, hubo muy poco fútbol, nos faltaron ideas y estar finos en las pocas chances que tuvimos,son detalles que pasan factura´´.



Expulsión



"Me expulsó por ser pasa pelotas, tratan de una manera a Motagua y otra a Olimpia, traen comisarios, eso lo sabe muy bien la gente del rival, tuvo que expulsar a Córdoba y no lo hizo, a lo mejor los árbitros tienen miedo que les quiten el gafete, ojo nos superaron bien no le quitó méritos al rival, seamos parejos y que gane el mejor como lo hicieron ellos".



Continuidad en Motagua:



"Hoy tenemos para hablar porque me parece que acabamos de jugar una final y mañana hablaremos de lo otro”.



"Tenemos que estar tranquilos, los análisis se hacen al final, hay que ver lo que hicimos mal, creo que lo hicimos bien, aunque el objetivo siempre es ser campeones´".



Refuerzos



"Terminamos con jugadores importantes como Héctor Castellanos y Pereira lesionados y sin poder utilizarlos y sí, los necesitamos porque al no tener un plantel tan amplio nos termina pasando factura".