"Te amo, Diego": el nuevo mensaje de Pelé a Maradona

Brasil.



Una semana después de la muerte de Diego Armando Maradona, el rey Pelé afirmó que el futbolista argentino es "incomparable" y le dedicó nuevas muestras de afecto: "Te amo, Diego".



"El mundo sería mucho mejor si pudiésemos compararnos menos y admirarnos más unos a otros. Por eso, quiero decir que eres incomparable", escribió en su cuenta de Instagram y Facebook el brasileño, triple campeón del mundo y quien durante años tuvo una relación tirante con Maradona en medio de disputas sobre quién fue el mejor futbolista de la historia.



El astro acompañó el mensaje con una serie de fotos en la que aparecen abrazados y sonriendo, una de ellas con Pelé tocando la guitarra junto a un joven Maradona que lo mira atento.





"Tu trayectoria estuvo marcada por la honestidad. Siempre declaraste tus amores y desamores a los cuatro vientos. Y con esa forma de ser particular, nos enseñas que debemos amar y decir 'te amo' muchas más veces", añadió Pelé, que este año cumplió 80.



"Tu partida, demasiado rápida, me impidió decírtelo, entonces lo escribo: te amo, Diego", afirmó.



En 2000, el brasileño fue coronado jugador del siglo XX por los expertos de la FIFA, en tanto que el Pelusa obtenía ese mismo rango en el voto popular.



"Un día, allá en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo. Y por primera vez agitaré los puños en el aire no para celebrar un gol, sino por poder abrazarte nuevamente", agregó Pelé.



Maradona, campeón del mundo en México-1986, había cumplido 60 años en octubre, apenas una semana después que Pelé alcanzara sus 80, ambos celebrados con todo tipo de homenajes.