Exclusiva con el hijo de Martín Palermo: "Soy Ryduan; quiero me conozcan por mis goles"

San Pedro Sula, Honduras.

Ryduan Palermo, hijo del mítico exgoleador argentino Martín Palermo, es uno de los fichajes más sonados en el fútbol de Honduras para el Apertura 2020 luego de que concretó su llegada al Club Deportivo Marathón.

Hoy mediante Facebook Live, el chico de 24 años de edad conversó en exclusiva con Diario LA PRENSA sobre cómo se dio su traspado al cuadro verdolaga y sus objetivos en el fútbol hondureño.

Además, dejó claro que espera ganarse un puesto en el 11 titular y señaló que el entrenador Héctor Vargas fue clave para que se diera su llegada al conjunto sampedrano.

Primas sensaciones tras su fichaje

Hemos estado traquilo. Sabemos lo que se genera, me pasó en México, ya que va el hijo de Palermo, estoy tranquilo y nos estamos preparando para cuando se comienzen los entrenamientos puede estar la disposición del técnico.

¿Se imaginó en un momento jugar en Honduras?

La verdad que no. Paso a paso se fueron dando las cosas, ahora es una oportunidad que se presenta el ir a equipo un grande. Apunto a no volverme loco, estoy tranquilo, sabemos que hay grandes jugadores; a mi papá al principio le costó en Estudiantes y Boca, nos estamos preparando para cumplir con las expectativas.

¿Que le motivo venir a Honduras?

Ante el llamado del profe Héctor Vargas, me manifestó el deseo de llegar, es un técnico que apuesta a los chicos, les saca el potencial, en estos momentos de mi carrera son de las cosas que estoy necesitando.

Que no se me llame como el hijo de Palermo, que me empiezen a conocer por mis goles, le apunté más a lo futbolístico que a lo económico, el fútbol es lo que más deseo y lo que anhelo.

Información sobre Marathón

He buscado de todo. Obviamente a cualquiera le agarra ansiedad. Lo seguía al Marathón por Bruno Volpi en las redes sociales, miraba que subía cosas del equipo. Por el momento estoy tranquilo, esperando cuando me digan cuándo ir.

Características

Bueno es complicado describirse uno mismo. De mi parte el sacrificio, las ganas y la voluntad nunca faltarán. Soy un centrodelantero de área, trato de ayudar al equipo y de sacrificarme tanto en el ataque como defensivamente.

Por mi estatura el juego áreo es una de las fortalezas. Son de las cosas que mejor me salen, ojalá con Bruno Volpi nos entendamos bien para jugar juntos, aunque eso al final lo decidirá Héctor Vargas.

¿Te ha costado el legado de tu padre?

No, no. Sabemos que está la comparación, jugamos el mismo puesto, quizás la gente de afuera, mis compañeros y gente del fútbol siempre se habla del hijo de Palermo, pero intento que se reconozca por mí nombre, mucha gente no cree porque no lo he demostrado en la cancha, pero trato de mejorar día a día para hacer grandes cosas.

Ryduan es el hijo del mítico exgoleador Martín Palermo y llegará a Honduras para reforzar al Marathón.

Marathón una oportunidad para mejorar



Estoy trabajando día a día para que se den las cosas. Hay momentos, en algunos casos que jugadores explotan y luego se apagan, posteriormente a los 26 años dan un salto tremendo. Sé que el ser el hijo de Palermo se me mira más, pero estoy tranquilo, las cosas hay que trabajarlas, sacrificarse y tarde o temprano se tiene la recompensa. Ojalá este sea el momento y sacar mi potencial para llegar a lo más alto con Marathón.

Héctor Vargas



Quiere apostar a los juveniles. Sabemos que por esta pandemia los clubes de todo el mundo les ha afectado, este plantel lo quiere potenciar con chicos y la verdad me gustó la propuesta. Eso hizo que aceptara la propuesta de Héctor de llegar al Marathón.

Deseo de jugar en Boca



Es el máximo sueño de jugar en Boca y en la selección. Pero no pienso que voy a Marathón para dar un salto e ir a otro lado, claro que el jugador lo busca, pero ahorita solo pienso en Marathón en poder afianzarme, convertir más goles y después el tiempo dirá si puedo cumplir ese sueño. Mi cabeza en Marathón y ese año de contrato que he firmado.

¿No has tenido buena participación que deseas?



Yo creo que no he tenido ese recorrido de haber jugado muchos partidos. He ido al banco, y hemos entrado haciendo goles, son momentos de jgador. En México los 11 titulares ni se movieron porque estuvimos de puntero en todo el campeonato, pude jugar los últimos partidos y me agarró lo de la pandemia.

Ojalá Héctor me brinde más posibilidades y queda en mí el demostrar si puedo jugar en la primera de Honduras, nadie por ser el hijo de Palermo me pondrá en la cancha, eso se gana con el día a día, en cada partido para estar a la altura.

Martín Palermo

Mi papá me ayuda como todo padre que quiere lo mejor para su hijo. También hace un poco de representante y me ayuda a conseguir clubes, pero tampoco me dan el lugar por eso. La gente capaz piensa esas cosas, no tengo facilidades por ser mi papá, pero sí por ser conocido.



Tengo la suerte que no tienen otros chicos, ya que no tienen un representante conocido. Yo voy a dónde me dice que me darán una oportunidad, trato de dar lo mejor de mí, soy un chico serio, que en la cancha da lo mejor. Ojalá después se vengan muchos goles. Quiero lograr grandes cosas en el fútbol, ojalá que Honduras sea mi punto de partida para poder levantar.

Mensaje a marathones



A la afición no soy mi papá, soy otra persona, soy Ryduan. Iré a dar todo de mí, ojalá podamos encontrar un gran grupo y eso seguramente llevará que las cosas salgan en la cancha y a nuestros compañeros nos irá bien.

Clásicos en Honduras



Me han dicho que Motagua, Olimpia, Real España que es de la ciudad. Son partidos lindos donde se genera expectativa, el aficionado no estará, pero se vibre diferente y son los juegos más lindos.

Físicamente



Estamos muy bien desde que volví de México que estuve esperando dos meses, hasta que confirmaron que no se iba a jugar. Estos cuatro meses estuve trabajando a full, no me tomé vacaciones, durante la semana entrenamos hasta a doble turno, estoy a punto para arrancar la pretemporada.

Promedio de gol



Por temporada de partido que he jugado de titular creo que lo supero a Cristiano Ronaldo. He jugado poco, pero cada vez que juego hago goles. Es complicado un promedio, creo que entre seis o siete goles que he hecho entre Chile y México.

Jugador referente



Sacando a mi padre, me gusta la personalidad de Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic, me gusta su forma de ser de querer siempre ir por más. Eso lo transmite en los equipos, se vio cuando en Real Madrid, Juventus, en cada equipo quiere ganar, cuando erra se vuelve loco, se entrena para superarse y creo mucho en eso, en el trabajo y sacrificio.

Deseo de salir campeón



Sería el sueño ideal llegar y salir campeón. Pero voy paso a paso, primero es de llegar y conocer a los compañeros, formar un buen grupo, después en la cancha sale todo de más natural, ojalá podamos armar un gran plantel y equipo

Jugador hondureño



Ahora he visto que ascendió el Choco Lozano con el Cádiz en España. En la MLS he visto que hay hondureños, después veo y comenzé a investigar de equipos . Seguimos a los medios, trato de buscar e ivestigar cosas de fútbol.

Exigencias de Palermo



Sabe mi padre que de mi parte trabajo . A veces me dice que descanse un poco. No es un padre exigente que me pide que tengo que hacer goles, si a veces en broma me dice que haga uno para él, no le gusta presionarme y sabe que jugamos al fútbol porque lo amo. Jugamos en la misma posición, lo escucho y trato de aplicarlo dentro de la cancha. Ojalá tenga un tiempo para ir a ver un partido en Honduras.

Ofertas



Lo de Marathón fue rápido. Estaba en México y Héctor se comunicó conmigo. Por el fútbol de Honduras al inicio no sabía si iba a seguir, pero la primera opción siempre fue Marathón.