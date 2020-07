Pep Guardiola se deshace en elogios a Zidane: "Es muy bueno para el fútbol"

Manchester, Inglaterra.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró en una entrevista con Dazn que si hay un equipo capaz de dar la vuelta a la eliminatoria de la Champions League del próximo 7 de agosto es el Real Madrid y ha elogiado a Zinedine Zidane

"Tenemos un buen resultado del partido de ida. Si jugamos con ese resultado, tendremos muchas dificultades para poder pasar. Hemos de intentar llegar al minuto 95 diciendo que hemos sido nosotros con lo bueno y lo malo que tiene el equipo", dijo el entrenador español, que partirá con un 1-2 cosechado en el Santiago Bernabéu.

"No hay que pensar demasiado en la ventaja que tenemos. Sabemos la ventaja que es. Si hay un equipo que pueda darle vuelta son estos grandes equipos, como también el Barcelona o el Bayern. Conocen estas competiciones y las saben jugar".

ELOGIOS A ZIDANE

Sobre su rival en el banquillo el próximo 7 de agosto, Zinedine Zidane, Guardiola solo tuvo halagos. "Como jugador fue, bua… ¡Lo que me habría gustado jugar con él! Tuve la desgracia de encontrármelo en contra en la selección francesa. Hace muy bien al fútbol en los buenos y malos momentos y me alegro. Aunque la gente pueda no me lo pueda creer, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas porque es muy bueno para el fútbol que le vayan bien las cosas a gente como él".

Guardiola confesó que le hubiese gustado jugar a la par con Zidane.

"Si ha hecho lo que ha hecho, ganando tres Champions seguidas, quitándole dos Ligas al Barça cuando el Barça en esta década ha dominado esta competición como ningún club en el mundo, demuestra su capacidad”, añadió.

Preguntado por su rival más duro, señaló al Liverpool de Jürgen Klopp. "Domina todos los registros, cuando te dejas dominar y te encierra en el área, no sales. Cuando tú les dominas, te corren al espacio como nadie", destacó.

También se refirió a Marcelo Bielsa: "Hablábamos de los medios de comunicación, fui yo quien le dije "si tanto nos quejamos de este mundo que no nos deja a veces vivir, Marcelo, cómo es que no coges a un juvenil, que está en un mundo más amateur y olvidas el mundo profesional, los medios, la crítica, los jugadores de alto nivel". Y él es el que me dijo, "necesito esta sangre, necesito esto".

Y si no gana la Champions: "Te piden qué vas a sentir cuando vas a ganar una cosa que no has ganado. No lo sé, no sé que voy a sentir. Sinceramente, lo intenté el primer año, y el segundo y el tercero y el cuarto, y en los años que esté. Y si la puedo jugar, la voy a ganar, como todos los que hay. Pero si no la gano, ¿habré fracasado? Pues habré fracasado, pero lo importante es intentarlo".