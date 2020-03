EN VIVO: Olimpia ya está en el Yankel para enfrentar al Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

“Queremos ver si viene (Cristian) Maidana y tira los caños o los tacos que ha tirado”, arremetió el entrenador de Marathón, Héctor Vargas, en la previa del duelo de hoy contra Olimpia (3:00 pm) y el mediocampista del León no se mordió la lengua para contestarle a su compatriota argentino.

“No presto atención a eso. Voy a jugar como yo sé, nadie me tiene que decir cómo tengo que hacerlo, lo he hecho en canchas más importantes. Nunca lo hago para molestar a nadie, no le tiro m... a nadie”, expresó el volante Cristian Maidana a su llegada ayer al país junto con el plantel olimpista.

Las declaraciones calentaron el clásico nacional de hoy en el estadio Yankel Rosenthal (3:00 pm) en el inicio de la segunda vuelta del torneo Clausura 2020.

El León le pasó la aplanadora al Monstruo el pasado domingo en el Nacional por 5-0 y los sampedranos tienen sed de revancha.

Héctor Vargas advirtió: “Estamos con sangre en el ojo”. Y el jueves el Olimpia dio el campanazo al eliminar en penales (4-2) al Seattle Sounders para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Pero el vigente campeón tiene las estadísticas en su contra en la Cueva del Monstruo. No ganan desde el 14 de septiembre de 2013 por 0-2. Desde entonces se han enfrentado ocho veces más con siete triunfos locales y un empate. En la historia general, los esmeraldas ganaron en 10 ocasiones por dos del León. Hay dos empates. Además es la primera vez que se presenta Yustin Arboleda a su excasa.

POSIBLES ALINEACIONES:

MARATHÓN: Denovan Torres, Bryan Barrios, Henry Figueroa, Esteban Espíndola, Walter Ramírez, Carlos Discua, Luis Vega, Bryan Martínez, Mario Martínez, Bruno Volpi y Edwin Solani.

Entrenador: Héctor Vargas.

OLIMPIA: Edrick Menjívar, Maylor Núñez, Jonathan Paz ,Johnny Leverón, Elmer Güity, Edwin Rodríguez, Deiby Flores,Carlos Pineda, Matías Garrido, Yustin Arboleda y Jorge Benguché.

Entrenador: Pedro Troglio.

ÁRBITRO: Óscar Moncada.