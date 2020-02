"Me sorprendió la llamada del Barcelona", asegura Braithwaite

Barcelona.



El delantero internacional danés Martin Braithwaite se mostró muy feliz este jueves en su presentación como nuevo jugador del Barcelona, asegurando que "llevaba mucho tiempo visualizando esto en mi cabeza".



"En un primer momento me sorprendió la llamada del Barcelona, pero tampoco tanto porque llevaba muchos años visualizándolo esto en mi cabeza", aseguró Braithwaite.



"Siempre ha sido mi ambición jugar a este nivel y cuando crees y eres positivo pasan cosas. He llegado hasta aquí y estoy listo", añadió el delantero, que llega del Leganés al Barça para cubrir la baja dejada por el lesionado Ousmane Dembélé.



La flamante esposa de Martin Braithwaite, delantero del FC Barcelona"Estoy muy contento de estar aquí porque como futbolista es una de las mayores cosas que te puede pasar jugar en el mejor club del mundo, es muy especial para mí", aseguró Braitwhaite, que compareció ante los medios tras firmar su contrato y posar para las cámaras vestido con su nueva camiseta azulgrana sobre el césped del Camp Nou.



El jugador ha firmado por "cuatro temporadas y media hasta 2024 y su cláusula de rescisión es de 300 millones", precisó el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, durante el acto de presentación de Braithwaite como nuevo jugador culé.



El equipo azulgrana ha pagado la cláusula de rescisión de 18 millones de euros del jugador al Leganés, al que la salida del delantero deja sin uno de sus puntales en ataque.

- Adaptación a marchas forzadas -

La llegada de Braithwaite permite al Barcelona reforzar su línea de ataque tras la lesión de Ousmane Dembélé, que estará fuera de los terrenos de juego durante seis meses después de ser operado de una rotura del tendón proximal en el muslo derecho.



La ausencia de Dembélé, unida a la de Luis Suárez, al menos hasta mediados de mayo por una operación de rodilla, había dejado al Barça con solo Antoine Griezmann y Leo Messi como delanteros, con la posibilidad de recurrir al joven Ansu Fati.



Braithwaite, de 28 años, tendrá que adaptarse ahora a marchas forzadas a sus nuevos compañeros y a otra forma de jugar.



"Tengo muchas ganas de jugar porque el Barcelona juega el mejor fútbol del mundo. Por supuesto, he estudiado a los jugadores, como se mueven, como pasan y los seguiré estudiando para estar en las áreas que toque cuando juegue", afirmó el delantero danés.



El delantero internacional danés, formado en el Esbjerg de su país, recala en el Barça tras haber pasado por equipos como Toulouse, Middlesbrough, Girondins de Burdeos y Leganés.



La salida de Braithwaite es un duro golpe para el 'Lega' que entrena el mexicano Javier Aguirre, después que en enero pasado también se fuera al Sevilla el atacante internacional marroquí Youssef En-Nesyri.

- Normativa injusta -

El Leganés, que lucha por la permanencia, ha solicitado una autorización a la Liga y a la Federación para fichar debido a la pérdida de su delantero, aunque es poco probable que la logre en virtud de la reglamentación actual.



"Consideramos que hay una normativa que no es justa", dijo este jueves el director general del Leganés, Martín Ortega, aunque dejó claro que "la actuación del Barcelona ha sido correcta".



"Hemos abonado la cláusula siguiendo la normativa, pero creemos que habría que revisarla porque no es justo que el Leganés ahora no pueda firmar", admitió el presidente Bartomeu.



Braithwaite, uno de los pilares del 'Lega', había fichado por el equipo madrileño en julio pasado procedente del Middlesbrough inglés, tras jugar cedido en el equipo español la segunda parte de la temporada pasada.



Desde su llegada a Leganés en enero de 2019, el internacional danés ha marcado 10 tantos y dado 8 asistencias con la camiseta de los 'pepineros'.