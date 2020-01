Sarri vuelve a Nápoles, ¿será recibido con aplausos o silbidos?

Roma.



El derbi romano y la vuelta de Maurizio Sarri a Nápoles con la Juventus: la 21ª jornada de la Serie A italiana acabará el domingo con dos partidos de relumbrón en medio de unos ambientes excepcionales.



Sarri vuelve a Nápoles, donde ha sido héroe y villano. Durante sus tres temporadas a los pies del Vesuvio, el técnico toscano construyó un equipo que jugaba un fútbol magnífico y era adorado por el público del estadio San Paolo.



Después marchó al Chelsea y, mucho más grave a ojos de los Tifosi, recaló más tarde en la Juventus, el enemigo absoluto.



En su rueda de prensa de presentación en junio, Sarri, ausente por una neumonía en el partido de ida en Turín, fue preguntado sobre esta vuelta a Nápoles.

"Si me aplauden será un gesto de amor y si me silban también será un gesto de amor", aseguró.



Los aplausos son posibles y los silbidos probables, pero más que en Sarri, el Nápoles debe pensar en enderezar el rumbo.



Undécimo de la Serie A, el equipo napolitano lleva cuatro derrotas en cinco partidos de liga desde la llegada al banquillo de Gennaro Gattuso.



Aunque el martes, en la Copa de Italia, el Nápoles tumbó al temible Lazio y dio algunas señales alentadoras.



Sarri, por su parte, vuelve como líder con el Juventus, aventajando en cuatro puntos al Inter de Milán, que recibe al Cagliari el domingo.



"El Nápoles es un equipo fuerte. Conozco a esos jugadores y sé que tienen grandes cualidades", declaró esta semana.



La otra gran cita tendrá lugar unas horas antes en Roma, con el derbi de la capital entre el Roma y el Lazio, para el que se prevén más de 60.000 espectadores.



El partido entre los dos clubes romanos siempre es una de las grandes atracciones de la temporada italiana y más este año en que los dos rivales son candidatos a clasificarse para la Liga de Campeones, con pequeña ventaja para el Lazio.



El equipo de Simone Inzaghi es 3º, a dos puntos del Inter y a seis del Juventus, pero con un partido menos que jugará en febrero contra el Verona.



El Roma, por su parte, es 4º acosado por el Atalanta, 5º a tres puntos antes de jugar el sábado contra el Torino.



-- Programa de la 21ª jornada de la liga italiana (horas GMT):



- Viernes 24 de enero:



(19h45) Brescia - AC Milan



- Sábado 25 de enero:



(14h00) SPAL - Bolonia



(17h00) Fiorentina - Génova



(190h45) Torino - Atalanta Bérgamo



- Domingo 26 de enero:



(11h30) Inter de Milán - Cagliari



(15h00) Hellas Verona - Lecce



Parma - Udinese



Sampdoria - Sassuolo



(17h00) AS Roma - Lazio



(19h45) Nápoles - Juventus



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Juventus 51 20 16 3 1 39 19 20



2. Inter 47 20 14 5 1 41 17 24



3. Lazio 45 19 14 3 2 46 18 28



4. Roma 38 20 11 5 4 37 22 15



5. Atalanta 35 20 10 5 5 50 28 22



6. Cagliari 30 20 8 6 6 35 31 4



7. Parma 28 20 8 4 8 27 27 0



8. Milan 28 20 8 4 8 21 26 -5



9. Torino 27 20 8 3 9 26 28 -2



10. Hellas Verona 26 19 7 5 7 22 22 0



11. Nápoles 24 20 6 6 8 28 28 0



12. Bolonia 24 20 6 6 8 29 32 -3



13. Fiorentina 24 20 6 6 8 25 29 -4



14. Udinese 24 20 7 3 10 19 31 -12



15. Sassuolo 22 20 6 4 10 32 35 -3



16. Sampdoria 19 20 5 4 11 20 33 -13



17. Lecce 16 20 3 7 10 23 39 -16



18. SPAL 15 20 4 3 13 14 30 -16



19. Brescia 15 20 4 3 13 19 38 -19



20. Génova 14 20 3 5 12 21 41 -20



