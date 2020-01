Said Martínez le responde a Pedro Troglio: "No hay persecución contra nadie"

San Pedro Sula, Honduras

El árbitro hondureño Said Martínez viajó este martes rumbo a la ciudad de Houston, Estados Unidos junto a los árbitros hondureños Christian Ramírez, Melissa Borjas, Shirley Perelló y Selvin para asistir a un curso de árbitros élites de Concacaf.

Luego de su polémico trabajo arbitral en el clásico del pasado sábado entre Real España y Olimpia que dejó como saldo a siete expulsados, Said Martínez se pronunció sobre lo ocurrido y de paso le respondió al estratega Pedro Trogio, quien lo acusó de tener algo en contra de los argentinos.

"Si me cayeran mal los argentinos no siguiera muchos clubes donde hay jugadores argentinos. El mismo profesor Troglio fue un gran jugador, no hay persecución contra nadie, creo que falta más orientación educativa arbitral, en el sentido que nos ponemos hablar sin saber”, comenzó diciendo el encargado de impartir justicia.

Y añadió: "El punto cinco dice claramente entrar al terreno de juego a desaprobar merece roja directa, la gente no se educa en ese sentido, hay que capacitar, el que no es autodidacta no funciona en ninguna de sus facetas, el que está en fútbol tiene que profesionalizarse en muchas cosas, sino lo hace de forma empírica”.

Errores arbitrales

Por otra parte, Said Martínez aceptó que tuvo algunos errores en su trabajo arbitral, pero indicó que está tranquilo.

"Si creen que me equivoqué pido disculpas, hay gente que piensa lo contrario, cometí fallos, pero también tuve muchos aciertos, más que errores, es lo más importante como les digo en una página en blanco no se puede ver solo la tinta de lo manchado, fue un clásico y se tomaron muchas decisiones, ustedes verifiquen”, expresó.

Y siguió: "No juzguen a un árbitro por una decisión, en cada partido se hacen más de 80 decisiones, para muestra un botón, un jugador falla muchas jugadas, pero mete el gol del partido y lo vas a felicitar, eso no es justo, porque si el árbitro falla cinco penales y sanciona uno bueno, no será lo mismo, estamos pidiendo de perfección en un juego de fútbol imperfecto”.

"Estoy tranquilo, estoy con la frente en alto y si no estuviera así, no hubiese sacado las dos tarjetas rojas", finalizó.