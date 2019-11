Beckeles sobre poca participación: "Si sigue esta situación mejor, mejor me hago a un lado"

Tegucigalpa, Honduras.

El lateral derecho del Olimpia Brayan Beckeles se refirió a un tema un poco espinoso. Es que cuando compareció ante los medios era difícil no preguntarle por sus ocho minutos en el torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional de Honduras.

En un tema como este es imposible hacer referencia al técnico Pedro Troglio, pues aunque no lo mencione directamente, el ceibeño inició la conversación de la siguiente forma.

"Son decisiones de él, yo tranquilo y a trabajar, toda mi vida he sido un profesional y no voy a dejar ser serlo, lo voy a seguir siendo. Seguiré buscando una oportunidad y sino pues vendrán mejores cosas", comenzó.

Aceptó que una situación como la que vive en Olimpia, no es algo a lo que haya estado acostumbrado en su carrera: "Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, estoy viviendo una experiencia que no estaba acostumbrado y estoy seguro que lo mejor va a venir. Sé que estoy trabajando bien, pero la verdad no está en mis manos".

¿Te mirás en Olimpia el otro torneo? Se le preguntó, Beckeles fue sincero y dejó en claro que si no tiene participación, se irá de Olimpia para buscar minutos en otro club.

"La verdad no, no soy de mentir y si sigue esta situación me hago a un lado mejor. Me vine para ser campeón y juegue o no juegue sé que lo voy a lograr porque mi aportación es buena para estos jóvenes. Somos humanos y tenemos ganas de estar jugando, Dios te enseña de la mejor manera y ahorita me está enseñando cosas que quizá no las había vivido antes".

Beckeles tampoco ve que la solución sea lamentarse: "No soy de llorar porque soy un hombre que trabaja para tener una oportunidad, seguir trabajando de la mejor manera. Acá somos compañeros todos y estamos luchando por un puesto".

Algo que dejó en claro el lateral es que su sueño es terminar su carrera en el Vida, aunque no necesariamente este será el próximo paso.

"Yo siempre he dicho que quiero terminar en el Vida, es mi equipo y mi ciudad, pero hoy estoy feliz acá porque Olimpia me ha dado muchas cosas y tengo que devolverle algo pues llevamos muchos años sin un campeonato. Yo me vine con ese propósito de ser campeón, juegue o no juegue tengo que dar lo mejor de mí. No me arrepiento, si me tocara volver a tomar la decisión de volver lo haría".

Para finalizar, Beckeles mencionó: "No soy de platicar con los técnicos, si me toca no jugar un partido más y que Olimpia sea campeón te lo juro que lo firmo y estaría contento".