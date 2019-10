Diego Vázquez a Héctor Vargas: “Decir que Motagua y Olimpia van a arreglar un juego es una falacia, un chiste”

Tegucigalpa, Honduras.

Diego Vázquez reaccionó luego de las controversiales declaraciones de su compatriota Héctor Vargas, quien se refirió al atraso en la reprogramación del clásico entre Motagua y Olimpia, situación que a criterio del técnico del Marathón puede prestarse para un arreglo.

“La verdad se presta para un arreglo, me regalás un empate, me ponés los suplentes y tenés el primer lugar y la competencia termina desdibujándose”, afirmó técnico de los verdolagas.

La respuesta no se ha hecho esperar en el campamento azul. Para contestar, Diego se auxilió del pasado albo que tiene Vargas y lo acusó de perder la memoria.

“Escuché al técnico de los verdes decir una falacia, se ve que no estuvo en Olimpia. Decir que Olimpia y Motagua van a arreglar un partido es una falacia totalmente. Un chiste. No tiene memoria, no sabe lo que es un clásico porque al final ya se olvidó de su última etapa y se olvidó porque perdió en su último periodo”.

Vázquez también habló que esta semana fue aprovechada para hacer recuperaciones y trabajar, “pero ahora vienen los juegos entre semana”.

Para el técnico azul, la clave para mantenerse en las primeras posiciones es ganar, “la pregunta es ¿cómo?, tenemos que trabajar en eso, estar atentos para tomar buenas decisiones, analizar bien al rival y tratar de potenciar las virtudes que tenemos”.

Diego consideró que este no es momento para dar ventaja, pues aunque no están en las primeras posiciones, se mantienen muy de cerca en la pelea, a solo dos puntos del líder Marathón con 27 puntos: “Estamos arriba y todavía quedan muchas fechas, si bien no hemos tenido el plantel completo por la continuidad de partidos. Lo hemos hecho de buena manera en los dos torneos independientemente de la posición, estamos a dos puntos y en semifinales de Concacaf”.

Espera que su equipo tenga un mejor cierre: “Esa es la idea, acelerar al final, llegar de la mejor manera a la parte crucial del torneo”.