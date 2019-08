Tal Cual con Wilmer Cruz: "Yo era un perro completo con los jugadores"

La Ceiba, Honduras

Wilmer Cruz militó como jugador en el Real España, Motagua, Platense y Victoria, entre otros clubes, donde saboreó el éxito, pero también sabe de tropiezos como entrenador cuando descendió el Juticalpa. Es conocido como el Supermán y confesó que en su momento de portero fue un guardameta sexi. Está convencido que quien manda en casa es su esposa.

Es el actual DT del Victoria de la Liga de Ascenso en La Ceiba, aceptó que tuvo muchas admiradoras y también admiradores.

Amante de las mascotas, tiene nueve perros y se metería en líos por uno de ellos. Su mejor época fue en el equipo aurinegro y asegura que si volviera a nacer, jugaría en la Máquina.

Sobre el descenso, ¿cómo lo vivió con el Juticalpa?

En la triangular no tuvimos éxito, no la supimos jugar y perdimos los dos partidos con el Juticalpa. Sucedió lo que tenía que suceder, lamentablemente fuimos nosotros los que estuvimos en el club al finalizar y también cargamos con la responsabilidad.

¿Fue difícil para usted jugar un partido tan decisivo ante el Honduras Progreso en los duelos de triangular?

La verdad no. En ese momento yo defendía a Juticalpa, nosotros tenemos algo que es importante, me refiero a mi esposa y yo, que rápido cambiamos el chip y de ese equipo somos. Damos la vida por los colores que defendemos, porque son los únicos que defendemos.

¿Cómo ve esta oportunidad en Victoria?

La verdad que me traen para eso, vamos a intentar hacer un buen trabajo que ya hemos empezado, haciendo una limpieza, no solo de jugadores, sino limpiando la sede y ordenando el campo. Intentamos ser un equipo competitivo, un equipo profesional en todos los aspectos, pero para eso tenemos una junta directiva que da el alma por esta institución.

Además, trajimos y tenemos jugadores que tengan necesidad, que no agarren a Victoria solo como un trampolín, solo que vengan a saltar e irse a otras instituciones, tenemos jugadores de la Liga de Ascenso con mucha calidad.

Ha sido uno de los mejores exporteros de la Liga hondureña y sabemos sus logros, pero ¿siente que su carrera se ha estancado?

Yo me veo mejor. La carrera de técnico ha sido mejor, yo llegué al Real España en el 84 y hasta el 91 me di a conocer, entonces fueron casi siete años. Como entrenador yo empecé en 2014 a ser técnico, así que tengo cinco años de practicarlo. Incluso, ha sido tan buena mi carrera que tengo un descenso, tengo tres campeonatos además. Todo eso me ha hecho más técnico, me ha ayudado a madurar más y eso me ayudará muchísimo con mi carrera.

¿Qué opina de los técnicos controversiales que hay actualmente en la Liga Nacional?

Cuando el técnico es controversial y ha ganado algo, está bien. En el caso de Diego Vázquez que ha venido a Honduras y ha ganado una enorme cantidad de títulos es aceptable. Por su parte, Héctor Vargas ha venido y también ha ganado. Pero creo que Hernán Medford está por encima de todos, porque él ha ganado títulos con equipos pequeños y eso no es fácil.

Además, Medford ha ganado en Guatemala, Costa Rica, Honduras, Uncaf, entonces es un técnico bien laureado. En estos momentos Vázquez y Vargas no han ganado títulos con clubes pequeños y habría que verlos. Sin duda ellos son los entrenadores más laureados en Honduras.

Si pudiera regresar el tiempo, ¿a dónde iría?

A mi época del Real España. Le seré honesto, si no hubiera sido por el club yo no estaría acá. Si volviera a nacer, yo regresaría al Real España.

Wilmer Cruz es el actual entrenador del Victoria y busca que el club ceibeño regrese a la Liga Nacional de Honduras.

Hablemos de otras cosas...

¿Cómo mantiene ese buen humor?

Es que depende, cuando a nosotros nos decían en los principios de técnicos que debíamos tener una sola personalidad y según iba avanzando el tiempo me di cuenta que no, que eso es mentira.

Uno tiene que tener diferente personalidades o comportamientos. Yo no puedo llegar a mi casa bravo todo el tiempo, tengo que estar feliz porque estoy con mi familia, a los jugadores uno no puede llegar con cara de perro viéndolos mal, entonces a veces somos madres y padres, y por esa razón he decidido cambiar mi carácter y forma de ser, porque cuando trabajé con el Municipal yo era un perro completo con los jugadores.

¿Qué le lleva a amar a las mascotas?

Me encantan los perros, yo me puedo meter a un lío por uno de ellos. Intentaré por todos los medios siempre bajar la velocidad cuando vaya por un perro. Actualmente tenemos nueve perros, los cuidamos de todas las maneras.

Los futbolistas dicen que les llueven las mujeres, ¿cómo ha hecho para mantenerse con la misma pareja tanto tiempo?

Nosotros tenemos 34 años de matrimonio con mi esposa, llegué al Real España con cuatro meses de casado y tengo algo que me llena de orgullo, me siento satisfecho de haber llegado al fútbol y estar con la misma mujer.

La mayoría de los jugadores cambian y yo afortunadamente me quedé con la misma mujer que sufrió conmigo cuando yo no tenía nada y ahora que he tenido triunfos está conmigo de la misma manera. No es que lo tenga todo, pero estamos bien gracias a Dios.

¿Quién manda en casa?

Mi esposa definitivamente. Ella es la que toma las decisiones cuando no estoy yo, pero si estoy lo hacemos entre los dos.

¿Alguna vez lo desconcentró estar pensando en su esposa durante un partido de fútbol?

Sí, a veces cuando uno tiene problemas o se quedaba enojada me descontrolaba un poco.

De sus hijos, ¿quién heredó sus dotes de porteros?

Mi hijo Javier, es portero en el Real Juventud.

¿Se consideró un portero sexi?

Sí, la verdad no éramos feos, ya hoy es que estamos mal cuidados, me mantenía en el ranking de los jugadores mejor cuidados.

¿Qué hace con su esposa en sus tiempos libres?

Por lo general aquí en La Ceiba es el lugar más lindo donde hemos vivido, es raro que pasemos en la casa, nos vamos a los balnearios o en la playa, así disfrutamos juntos, además estamos entrando a la vejez y necesitamos divertirnos.

Mi esposa me acompaña a todos los viajes con el equipo, lo hago para que los jugadores jóvenes tomen un ejemplo de nosotros como matrimonio, con la idea de dar un buen testimonio de nosotros.

¿Wilmer Cruz es muy consentidor con su esposa?

Por supuesto, la amo. La consiento como lo debe de hacer un esposo con su pareja.

PREGUNTAS INESPERADAS

A quién se le haría más fácil taparle un penal, ¿a las chicas o los hombres ?

Me parece que a las mujeres, en estos momentos porque ya me cansé de pararle penales a los hombres.

¿Alguna vez tuvo un sueño extraño en la portería?

Siempre soñé que me golpeaban en la portería. Una vez soñé que me caía la portería encima. Entonces el sueño raro que tuve es que la portería me mataba.

¿Jugó alguna vez sin ropa interior?

Jamás, siempre usaba ropa interior. Usaba el color rojo en la ropa interior, no eran bóxer eran calzoncillos en aquel tiempo. Debuté con el rojo y siempre la usaba así.

¿El lugar más extraño donde hizo el amor?

En una piscina y nos corrieron del lugar. A ella se le ocurrió la idea de hacerlo allí.

Preguntas Incómodas

¿Tuvo compañeros homosexuales o conoce a algún futbolista que lo sea?

Siempre han habido en el fútbol, sin embargo, a mí no me incomodan, siempre los aprendí a respetar. Aprendí a vivir con algunos de ellos y jamás tuvimos problemas.

¿Recibió piropos de un homosexual?

Sí, casi siempre. Muchas veces pasó y me enamoraron, pero siempre respeté, así como venía el piropo los regresaba, siempre y cuando lo hicieran con respeto.

¿Ha usado algún estimulante sexual?

No, por lo momentos. Estamos llenos de energía y no hemos necesitado de eso.