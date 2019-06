Bayern Munich no comprará a James Rodríguez, afirma prensa alemana

Berlín, Alemania



El Bayern Múnich decidió no hacer uso de la opción de compra que tiene sobre el colombiano James Rodríguez, según informaciones que publica la revista "Kicker" en su edición de este lunes.



James jugó durante las dos últimas temporadas en el Bayern cedido por el Real Madrid y el club bávaro tenía una opción de compra por valor de 42 millones de euros, válida hasta el 30 de junio de este año.



"Los jefes del Bayern han acordado que la opción no se ejecute. Con ello, el colombiano dejará el Bayern, probablemente con destino a Nápoles", dice el "Kicker".



El presidente del club, Uli Hoeness, dijo que la última palabra sobre si se ejecutaba o no la opción de compra dependía del entrenador Niko Kovac.



El otro peso pesado del club, Karlheinz Rummenigge, descartó días atras que se hicieran la compra para luego vender a James a otro club alegando que el Bayern no "trafica con personas".



James en su primera temporada, todavía con Jupp Heynckes como entrenador, tuvo un protagonismo importante en el Bayern.



En su segunda campaña su protagonismo fue intermitente en parte porque tuvo reiterados problemas de lesiones musculares y en parte porque no encontró espacio en el esquema planteado por Kovac.



De esta manera, son pocas las opciones que se abren en el mercado de fichajes para el colombiano de ahora en adelante ya que en la Casa Blanca (Real Madrid) tampoco contarían con él y su opción más viable es hoy por hoy es el Nápoli italiano.



Allí lo espera Carlo Ancelotti, entrenador que lo dirigió tanto en Real Madrid como en Bayern Munich y con quien James Rodríguez tiene una muy buena relación.



Ahora mismo James Rodríguez se encuentra concentrado con la Selección de Colombia, para su competencia en la Copa América que se celebrará este verano en Brasil. Los cafeteros comparten grupo con Argentina, Paraguay y Catar.



Este lunes Colombia disputará un amistoso contra su similar de Panamá en El Campín de Bogotá.